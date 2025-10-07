Белорус из КХЛ: «Лукашенко уверенно катается на коньках, а бросок — как у Овечкина»

Горбунов выступал за минское «Динамо» в 2020—2025 годах и получил белорусское гражданство в 2022-м.
«В конце каждого сезона у нас были игры против команды президента. Но когда Александр Григорьевич лично приехал на “Минск-Арену”, заходил к нам в раздевалку, выходил с нами на лед — это, конечно, впечатлило. Приятно не просто увидеть главу государства, а пожать ему руку, поговорить с ним, почувствовать внимание. Это дорогого стоит.
Он произвел впечатление веселого, открытого и общительного человека, который умеет пошутить и даже подколоть. Видно, что он следит за командой, переживает за нее. После таких встреч сразу ощущаешь поддержку и прилив вдохновения. На коньках Александр Григорьевич катается уверенно. Он всегда раздает точные передачи, сам выходит на завершение атаки, отлично бросает. Его бросок как у Овечкина.
После тренировки каждому лично раздали подарки: сало, хлеб, мед. Все очень вкусное. Продукты максимально свежие и качественные", — сказал Горбунов в интервью ЕАН.