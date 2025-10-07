Результативные действия Алистрова и Фальковского помогли «Ак Барсу» обыграть «Барыс»

Во вторник, 7 октября, казанский клуб принимал «Барыс». По ходу матча хозяева вели со счетом 4:0, затем позволили сопернику подобраться вплотную, но все же удержали победу — 4:3. Автором первой шайбы поединка на 4-й минуте стал нападающий Владимир Алистров, а во второй голевой атаке «Ак Барса» ассистентский балл заработал защитник Степан Фальковский. После 12 игр сезона в активе Алистрова 9 (4+5) очков, для Фальковского это результативное действие стало первым в текущем регулярном чемпионате.