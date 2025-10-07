Ричмонд
Результативные действия Алистрова и Фальковского помогли «Ак Барсу» обыграть «Барыс»

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские игроки казанского «Ак Барса» набрали очередные очки в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2025/26, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: РИА "Новости"

Во вторник, 7 октября, казанский клуб принимал «Барыс». По ходу матча хозяева вели со счетом 4:0, затем позволили сопернику подобраться вплотную, но все же удержали победу — 4:3. Автором первой шайбы поединка на 4-й минуте стал нападающий Владимир Алистров, а во второй голевой атаке «Ак Барса» ассистентский балл заработал защитник Степан Фальковский. После 12 игр сезона в активе Алистрова 9 (4+5) очков, для Фальковского это результативное действие стало первым в текущем регулярном чемпионате.

Также сегодня лидер Восточной конференции «Металлург» при участии нашего Данилы Паливко обыграл «Торпедо» с белорусами Иваном Кульбаковым и Андреем Белевичем (5:1). «Лада» была сильнее «Сочи» (3:1), а «Амур» справился с «Нефтехимиком» (2:1).

Ак Барс
4:3
1:0, 2:0, 1:3
Барыс
Хоккей, КХЛ, Неделя 6
7.10.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Татнефть-Арена, 7689 зрителей
Главные тренеры
Анвар Гатиятулин
Михаил Кравец
Вратари
Тимур Билялов
Адам Шил
(00:00-57:32)
1-й период
03:46
Владимир Алистров
(Алексей Марченко, Илья Карпухин)
05:44
Никита Лямкин
08:36
Майк Веккионе
19:14
Мэйсон Морелли
2-й период
27:25
Самат Данияр
31:51
Кирилл Семенов
36:07
Артем Галимов
(Илья Сафонов, Степан Фальковский)
37:50
Никита Лямкин
38:57
Артем Галимов
(Кирилл Семенов)
3-й период
42:13
Никита Лямкин
(Митчелл Миллер)
44:45
Динмухамед Кайыржан
(Ансар Шайхмедденов, Иан Маккошен)
46:24
Майк Веккионе
(Мэйсон Морелли, Семен Симонов)
47:02
Всеволод Логвин
(Алихан Омирбеков, Райлли Уолш)
55:19
Райлли Уолш
57:32
Илья Сафонов
Статистика
Ак Барс
Барыс
Штрафное время
8
8
Игра в большинстве
4
4
Голы в меньшинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Антон Гофман
(Россия, Москва)
Главный судья
Виктор Спирин
(Россия, Тюмень)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит