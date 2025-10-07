Результативные действия Алистрова и Фальковского помогли «Ак Барсу» обыграть «Барыс»

Во вторник, 7 октября, казанский клуб принимал «Барыс». По ходу матча хозяева вели со счетом 4:0, затем позволили сопернику подобраться вплотную, но все же удержали победу — 4:3. Автором первой шайбы поединка на 4-й минуте стал нападающий Владимир Алистров, а во второй голевой атаке «Ак Барса» ассистентский балл заработал защитник Степан Фальковский. После 12 игр сезона в активе Алистрова 9 (4+5) очков, для Фальковского это результативное действие стало первым в текущем регулярном чемпионате.
Также сегодня лидер Восточной конференции «Металлург» при участии нашего Данилы Паливко обыграл «Торпедо» с белорусами Иваном Кульбаковым и Андреем Белевичем (5:1). «Лада» была сильнее «Сочи» (3:1), а «Амур» справился с «Нефтехимиком» (2:1).
Анвар Гатиятулин
Михаил Кравец
Тимур Билялов
Адам Шил
(00:00-57:32)
03:46
Владимир Алистров
(Алексей Марченко, Илья Карпухин)
05:44
Никита Лямкин
08:36
Майк Веккионе
19:14
Мэйсон Морелли
27:25
Самат Данияр
31:51
Кирилл Семенов
36:07
Артем Галимов
(Илья Сафонов, Степан Фальковский)
37:50
Никита Лямкин
38:57
Артем Галимов
(Кирилл Семенов)
42:13
Никита Лямкин
(Митчелл Миллер)
44:45
Динмухамед Кайыржан
(Ансар Шайхмедденов, Иан Маккошен)
46:24
Майк Веккионе
(Мэйсон Морелли, Семен Симонов)
47:02
Всеволод Логвин
(Алихан Омирбеков, Райлли Уолш)
55:19
Райлли Уолш
57:32
Илья Сафонов
Главный судья
Антон Гофман
(Россия, Москва)
Главный судья
Виктор Спирин
(Россия, Тюмень)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит