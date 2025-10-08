Ричмонд
«Салават Юлаев» обменял в СКА лучшего снайпера МХЛ прошлого чемпионата

Взамен «Салават Юлаев» получил денежную компенсацию.

Источник: МХЛ

ТАСС, 8 октября. Уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» обменял нападающего Максима Ильичева в петербургский СКА. Об этом сообщает пресс-служба «Салавата Юлаева».

Взамен «Салават Юлаев» получил денежную компенсацию.

Ильичеву 19 лет. В сезоне-2024/25 нападающий провел 12 матчей в Фонбет — Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за «Витязь». Также игрок стал лучшим снайпером Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) прошлого регулярного чемпионата. В июне он перешел из «Витязя» в систему уфимского клуба в результате обмена. В нынешнем сезоне он выступал за уфимский «Толпар» в МХЛ, где в 6 встречах набрал 7 очков, а также провел 3 матча во Всероссийской хоккейной лиге за нефтекамский «Торос», не отметившись результативными действиями.

«Салават Юлаев» располагается на 11-й строчке турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ, набрав 8 очков после 10 встреч. Следующий матч команда проведет в гостях с московским «Динамо» 8 октября.