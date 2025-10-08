«Салават Юлаев» обменял в СКА лучшего снайпера МХЛ прошлого чемпионата

Ильичеву 19 лет. В сезоне-2024/25 нападающий провел 12 матчей в Фонбет — Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за «Витязь». Также игрок стал лучшим снайпером Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) прошлого регулярного чемпионата. В июне он перешел из «Витязя» в систему уфимского клуба в результате обмена. В нынешнем сезоне он выступал за уфимский «Толпар» в МХЛ, где в 6 встречах набрал 7 очков, а также провел 3 матча во Всероссийской хоккейной лиге за нефтекамский «Торос», не отметившись результативными действиями.