Горбунов и Сапего забросили по шайбе в матче «Автомобилиста» и СКА

В среду, 8 октября, хоккеисты «Автомобилиста» принимали питерский СКА. Счет в матче на 28-й минуте встречи открыл белорусский защитник «армейцев» Сергей Сапего, для которого эта шайба стала первой в текущем сезоне. Основное время встречи в Екатеринбурге закончилось вничью, а в овертайме победу уральцам со счетом 2:1 принес Роман Горбунов.
Форвард национальной сборной Беларуси продлил результативную серию до шести матчей, на этом отрезке у него пять голов и две передачи. «Автомобилист» не проигрывает на протяжении пяти матчей, СКА в свою очередь потерпел пятое поражение подряд.
Николай Заварухин
Игорь Ларионов
Евгений Аликин
Артемий Плешков
19:29
Тревор Мерфи
27:44
Сергей Сапего
(Валентин Зыков, Михаил Воробьев)
38:46
Егор Черников
(Данил Романцев, Алексей Бывальцев)
61:12
Роман Горбунов
(Егор Черников)
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит