Горбунов и Сапего забросили по шайбе в матче «Автомобилиста» и СКА

В среду, 8 октября, хоккеисты «Автомобилиста» принимали питерский СКА. Счет в матче на 28-й минуте встречи открыл белорусский защитник «армейцев» Сергей Сапего, для которого эта шайба стала первой в текущем сезоне. Основное время встречи в Екатеринбурге закончилось вничью, а в овертайме победу уральцам со счетом 2:1 принес Роман Горбунов.