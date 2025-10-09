СКА проваливает старт сезона. Ларионов повторяет путь Ротенберга?

Черная полоса у СКА
Произошедшие летом масштабные изменения в СКА были интригующими, но спустя месяц после старта нового сезона НХЛ выступление армейцев пока не дает весомых поводов рассчитывать на светлое будущее. Сегодня СКА проиграл «Автомобилисту» и продлил неудачную серию до пяти поражений. По ходу встречи в Екатеринбурге подопечные Игоря Ларионова вели в счете, когда голом в середине матча отметился Сергей Сапего, но развить успех они не смогли. Перед вторым перерывом форвард екатеринбуржцев Егор Черников реализовал большинство, а уже в начале овертайма он же ассистировал Роману Горбунову на победный для «Автомобилиста» гол.
«Соперника с победой. Для нас стало уже совсем нехорошей тенденцией — начинать послематчевые пресс-конференции с таких слов», — сделал интересное замечание Ларионов после игры в Екатеринбурге.
За этим фиаско и прошлыми неудачами СКА стоит куда более серьезная проблема, нежели просто сам факт серии поражений. Необходимо отметить, что тот же «Автомобилист» играл в далеком от оптимального составе и все равно смог перевернуть ход матча, в котором изначально действовал хуже соперника. Тем не менее екатеринбуржцы заставили армейцев ошибаться и ошибаться действительно грубо, за что гости были наказаны.
Сама же серия СКА из пяти поражений обращает внимание на проблемы игры петербуржцев в атаке. В каждой из пяти прошедших игр подопечные Ларионова забросили не более двух шайб: по две во встречах с «Торпедо» (2:5, 2:3 ОТ) и «Локомотивом» (2:4), по одной — в битвах со «Спартаком» (1:3) и «Автомобилистом» (1:2 ОТ). При этом в каждом матче СКА уступил оппонентам по числу созданных моментов и угрозы у чужих ворот. Все это никак не вяжется с идеями Ларионова, пропагандирующего атакующий хоккей. И хотя отрезками петербуржцы в нападении действуют интересно и играюче, доведение моментов до логического завершения у них сильно хромает, а своим соперникам они в то же время дарят легкие голы.
На подобные проблемы можно было легко закрыть глаза на самом старте сезона, но спустя месяц после старта чемпионата у команды Игоря Ларионова решение этих недочетов все еще не наблюдается. Если же посмотреть на матчи, в которых СКА одержал победу, то все больше возникает соблазн объяснить эти локальные успехи лишь очевидными трудностями у соперников. Так, армейцы в сентябре дважды обыграли «Ладу» (6:1, 3:0), которая в новом розыгрыше КХЛ является худшей и самой пропускающей командой лиги, еще по разу одолели пока не имеющий возможности выбраться из компании аутсайдеров лиги «Сочи» (4:2) и находящийся в состоянии турбулентности «Трактор» (5:2), а также совершили яркий камбэк во встрече с минским «Динамо» (3:2 ОТ).
Лидеры не помогают
На фоне сбоев в работе клубной системы бросаются в глаза у неудачи отдельных лиц. В летнее межсезонье СКА традиционно для себя шумно поработал на рынке, но в большей степени для того, чтобы избавиться от наследия прошлых руководителей клуба.
Так, петербуржцы отказались от ряда звездных игроков и разными способами отправили их «на выход». Команду покинули, например, Сергей Толчинский, Сергей Андронов, Михаил Григоренко, Илья Карпухин, Артем Земченок и Павел Акользин. Новый тренерский штаб не нуждался в их услугах, да и контракты этих игроков занимали немало места в платежной ведомости армейцев. В то же время СКА приобрел Бреннана Менелла, Тревора Мерфи, Маркуса Филлипса, Джозефа Бландизи, Рокко Гримальди, Андрея Локтионова, Николая Голдобина и, конечно же, Игоря Ларионова-младшего. Но пока никто из них не приносит команду ту пользу, которую от них ждут. Показательно, что лучшим бомбардиром СКА является Валентин Зыков (12 очков (6+6) в 13 матчах), от которого, по слухам, клуб тоже хотел избавиться.
Самый высокооплачиваемый игрок СКА Гримальди (92 млн рублей за сезон, по данным «СЭ») набрал всего лишь 6 очков (3+3) и по показателю полезности (-7) является одним из худших игроков лиги прямо сейчас, занимающие немало места под потолком зарплат Менелл и Мерфи не приносят армейцам пользы при игре в большинстве, Бландизи (2+0 в 11 матчах) пока успел запомниться лишь неспортивным поведением и отвратительным жестом, Локтионов имеет самый большой минус (-9) во всей команде, а Голдобин и вовсе успел попасть в опалу — фигурант одного из самых громких переходов межсезонья набрал 8 баллов при двух заброшенных шайбах в 11 матчах и угодил в запас. В «Спартаке» Николай был главной звездой команды, в СКА же Ларионов в последних двух матчах держал яркого форварда вне заявки и публично критиковал.
Наконец, больше всего вопросов возникает к Ларионову-младшему. 27-летний форвард играл при своем отце в «Торпедо», при нем же он попал и в СКА минувшим летом. В нынешнем розыгрыше чемпионата Игорь не может похвастать ни результативностью (1 гол и 2 передачи в 13 матчах), ни игрой «на точке». Для роли центрфорварда — хоккеиста, от которого зависит игра всего звена, о чем Ларионов-старший знает, как никто другой, — он имеет катастрофически низкий процент выигранных вбрасываний (27,0%, 31 успешная попытка из 115). Это с отрывом худший результат сезона как в СКА, так и во всей лиге среди всех игроков, вставших «на точку» 100 раз и более. При этом Ларионов — один из 11 хоккеистов петербургской команды, кто не пропустил ни одного матча сезона. Его среднее игровое время превышает 13 минут.
При Ротенберге было лучше?
Многое познается в сравнении. Новые руководители СКА и тренерский штаб Ларионова, начиная работу в петербургском клубе, должны были быть готовы к тому, что их деятельность будет оцениваться в разрезе результатов их предшественников. На данный момент у них не имеется аргументов утверждать, что изменения пошли на пользу.
Очевидно, что при Романе Ротенберге СКА стабильно шел вниз. Клуб на фоне ярких и результативных игр устанавливал антирекорд за антирекордом, а результаты с каждым сезоном становились все хуже: в 2023 году армейцы играли в полуфинале Кубка Гагарина, в 2024-м не преодолели второй раунд плей-офф, а в 2025-м и вовсе впервые за 15 лет вылетели в первом же раунде. Кадровые изменения и в том числе увольнение Ротенберга даже с учетом его долгосрочного контракта были очевидными. Но идет ли СКА вверх при новых боссах?
Никаких оценок, только цифры: прямо сейчас петербуржцы под руководством Ларионова идут по графику СКА формата сезона-2023/24. В той регулярке армейцы под руководством Ротенберга за аналогичный отрезок из 13 матчей потерпели 7 поражений и набрали 12 очков, оформив в том числе серию из пяти поражений подряд с общим счетом 7:15. Сейчас же петербуржцы после 13 игр имеют в пассиве 8 поражений (с учетом серии из пяти поражений с общим счетом 8:17) и 13 набранных очков. Впрочем, в сезоне-2023/24 СКА в итоге был близок к победе в регулярном чемпионате, а потому если проводить здесь параллели, то требовать отставки Ларионова преждевременно. Хотя волна слухов о его возможном увольнении уже прошла:
Честно говоря, не знаю, кто что говорит, а если и говорит, то у каждого есть свое мнение и право на высказывание своей точки зрения. Но это никак не должно влиять на меня. Так устроена жизнь. Все идет в рабочем процессе. Я не вижу больших проблем. Главное, что команда не должна чувствовать давление — мы верим в каждого игрока. Я же ощущаю только поддержку.
Андрей Сенченко