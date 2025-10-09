СКА проваливает старт сезона. Ларионов повторяет путь Ротенберга?

Наконец, больше всего вопросов возникает к Ларионову-младшему. 27-летний форвард играл при своем отце в «Торпедо», при нем же он попал и в СКА минувшим летом. В нынешнем розыгрыше чемпионата Игорь не может похвастать ни результативностью (1 гол и 2 передачи в 13 матчах), ни игрой «на точке». Для роли центрфорварда — хоккеиста, от которого зависит игра всего звена, о чем Ларионов-старший знает, как никто другой, — он имеет катастрофически низкий процент выигранных вбрасываний (27,0%, 31 успешная попытка из 115). Это с отрывом худший результат сезона как в СКА, так и во всей лиге среди всех игроков, вставших «на точку» 100 раз и более. При этом Ларионов — один из 11 хоккеистов петербургской команды, кто не пропустил ни одного матча сезона. Его среднее игровое время превышает 13 минут.