«Лада» обыграла «Сибирь» в матче КХЛ

«Лада» обыграла «Сибирь» со счетом 4:2 в матче КХЛ.

Источник: ХК "Лада"

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Тольяттинская «Лада» обыграла новосибирскую «Сибирь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча в Тольятти завершилась со счетом 4:2 (1:1, 2:1, 1:0) в пользу хозяев. В составе победителей шайбы забросили Райли Савчук (10-я минута), Андрей Чивилев (30), Андрей Алтыбармакян (31) и Иван Романов (42). Алтыбармакян также отдал передачу и набрал 100-е и 101-е результативное очко в КХЛ. У «Сибири» голами отметились Скотт Уилсон (1), проведший 200-й матч в регулярных чемпионатах, и Сергей Широков (27).

«Лада», набрав 10 очков, располагается на десятом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Сибирь» с 10 баллами занимает десятую строчку на Востоке.

В следующем матче «Лада» 15 октября сыграет в гостях с владивостокским «Адмиралом». Тремя днями ранее «Сибирь» проведет выездной матч с нижнекамским «Нефтехимиком».

Лада
4:2
1:1, 2:1, 1:0
Сибирь
Хоккей, КХЛ, Неделя 6
10.10.2025, 18:00 (МСК UTC+3)
Лада Арена
Главные тренеры
Павел Десятков
Вячеслав Буцаев
Вратари
Иван Бочаров
Луи Доминге
1-й период
00:15
Скотт Уилсон
(Владимир Ткачев, Никита Сошников)
09:57
Иван Савчик
(Мак Холлоуэлл, Иван Бочаров)
12:03
Владимир Бутузов
2-й период
26:48
Сергей Широков
(Архип Неколенко, Алексей Яковлев)
29:30
Андрей Чивилев
(Владислав Червоненко, Андрей Алтыбармакян)
30:37
Андрей Алтыбармакян
(Никита Михайлов, Алекс Коттон)
3-й период
41:00
Иван Романов
(Дмитрий Кугрышев, Мак Холлоуэлл)
Статистика
Лада
Сибирь
Штрафное время
0
2
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Главный судья
Владимир Мочалов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит