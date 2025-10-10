«Лада» обыграла «Сибирь» в матче КХЛ

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Тольяттинская «Лада» обыграла новосибирскую «Сибирь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Тольятти завершилась со счетом 4:2 (1:1, 2:1, 1:0) в пользу хозяев. В составе победителей шайбы забросили Райли Савчук (10-я минута), Андрей Чивилев (30), Андрей Алтыбармакян (31) и Иван Романов (42). Алтыбармакян также отдал передачу и набрал 100-е и 101-е результативное очко в КХЛ. У «Сибири» голами отметились Скотт Уилсон (1), проведший 200-й матч в регулярных чемпионатах, и Сергей Широков (27).
«Лада», набрав 10 очков, располагается на десятом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Сибирь» с 10 баллами занимает десятую строчку на Востоке.
В следующем матче «Лада» 15 октября сыграет в гостях с владивостокским «Адмиралом». Тремя днями ранее «Сибирь» проведет выездной матч с нижнекамским «Нефтехимиком».
Павел Десятков
Вячеслав Буцаев
Иван Бочаров
Луи Доминге
00:15
Скотт Уилсон
(Владимир Ткачев, Никита Сошников)
09:57
Иван Савчик
(Мак Холлоуэлл, Иван Бочаров)
12:03
Владимир Бутузов
26:48
Сергей Широков
(Архип Неколенко, Алексей Яковлев)
29:30
Андрей Чивилев
(Владислав Червоненко, Андрей Алтыбармакян)
30:37
Андрей Алтыбармакян
(Никита Михайлов, Алекс Коттон)
41:00
Иван Романов
(Дмитрий Кугрышев, Мак Холлоуэлл)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Главный судья
Владимир Мочалов
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит