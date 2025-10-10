«Лада» обыграла «Сибирь» в матче КХЛ

Встреча в Тольятти завершилась со счетом 4:2 (1:1, 2:1, 1:0) в пользу хозяев. В составе победителей шайбы забросили Райли Савчук (10-я минута), Андрей Чивилев (30), Андрей Алтыбармакян (31) и Иван Романов (42). Алтыбармакян также отдал передачу и набрал 100-е и 101-е результативное очко в КХЛ. У «Сибири» голами отметились Скотт Уилсон (1), проведший 200-й матч в регулярных чемпионатах, и Сергей Широков (27).