Кузнецов не держит обиду на Романа Ротенберга из-за ухода из СКА

Хоккеист отметил, что у него уважительное отношение к тренеру.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 11 октября. Бывший игрок петербургского СКА Евгений Кузнецов не обижен на экс-тренера команды Романа Ротенберга из-за своего ухода из хоккейного клуба. Об этом он рассказал «Спорт-Экспрессу».

Ротенберг работал в системе СКА с 2011 года. Он был главным тренером петербургской команды с 2022 года. 1 июля стало известно, что Ротенберг вошел в совет директоров московского «Динамо», он курирует подготовку резерва. Кузнецов был игроком СКА в прошлом сезоне.

«К нему только уважительное отношение. Он делал много хорошего для команды. Никаких обид нет: хоккей хоккеем, а жизнь жизнью, — сказал Кузнецов. Каким бы ни был тренер, все сводится к нашей игре. Мы выходим на лед и принимаем решения. Свешивать все неудачи на тренеров или руководство — неправильно».