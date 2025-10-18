Ричмонд
«Автомобилист» обыграл «Сочи» в матче КХЛ

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Екатеринбургский «Автомобилист» в овертайме одержал победу над «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча в Сочи завершилась со счетом 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили Стефан Да Коста (16-я минута), Брукс Мэйсек (25) и Максим Денежкин (62). У «Сочи» дублем отметился Уильям Биттен (19, 27).

Да Коста забросил 100-ю шайбу в составе екатеринбургского клуба.

«Автомобилист», набрав 23 очка, поднялся на вторую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Сочи» с 9 баллами располагается на последнем, 11-м месте на Западе. Команда Владимира Крикунова проиграла пятый матч подряд.

В следующем матче «Автомобилист» 19 октября сыграет в гостях с омским «Авангардом», а «Сочи» тремя днями позднее примет нижегородское «Торпедо».

В другом матче нижнекамский «Нефтехимик» в гостях обыграл минское «Динамо» в овертайме со счетом 4:3 (1:1, 1:2, 1:0, 1:0).

Сочи
2:3
1:1, 1:1, 0:0
ОТ
Автомобилист
Хоккей, КХЛ, Неделя 7
17.10.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
ДС Большой, 5850 зрителей
Главные тренеры
Владимир Крикунов
Николай Заварухин
Вратари
Павел Хомченко
(00:00-22:25)
Евгений Аликин
(00:00-61:12)
Алексей Щетилин
(22:25-61:12)
1-й период
15:41
Стефан Да Коста
(Максим Денежкин, Даниил Малоросиянов)
16:15
Александр Шаров
18:32
Уильям Биттен
(Даниил Сероух, Денис Венгрыжановский)
18:32
Командный штраф
2-й период
22:25
Илья Николаев
24:03
Брукс Мэйсек
(Джесси Блэкер, Стефан Да Коста)
26:12
Уильям Биттен
(Даниил Сероух, Артем Волков)
3-й период
43:05
Антон Малышев
46:06
Илья Николаев
49:06
Данил Романцев
49:40
Тимур Хафизов
52:29
Даниил Сероух
Овертайм
61:12
Максим Денежкин
(Ярослав Бусыгин, Стефан Да Коста)
Статистика
Сочи
Автомобилист
Штрафное время
10
6
Игра в большинстве
3
5
Голы в большинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит