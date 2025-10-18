«Автомобилист» обыграл «Сочи» в матче КХЛ

Встреча в Сочи завершилась со счетом 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили Стефан Да Коста (16-я минута), Брукс Мэйсек (25) и Максим Денежкин (62). У «Сочи» дублем отметился Уильям Биттен (19, 27).
Да Коста забросил 100-ю шайбу в составе екатеринбургского клуба.
«Автомобилист», набрав 23 очка, поднялся на вторую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Сочи» с 9 баллами располагается на последнем, 11-м месте на Западе. Команда Владимира Крикунова проиграла пятый матч подряд.
В следующем матче «Автомобилист» 19 октября сыграет в гостях с омским «Авангардом», а «Сочи» тремя днями позднее примет нижегородское «Торпедо».
В другом матче нижнекамский «Нефтехимик» в гостях обыграл минское «Динамо» в овертайме со счетом 4:3 (1:1, 1:2, 1:0, 1:0).
Владимир Крикунов
Николай Заварухин
Павел Хомченко
(00:00-22:25)
Евгений Аликин
(00:00-61:12)
Алексей Щетилин
(22:25-61:12)
15:41
Стефан Да Коста
(Максим Денежкин, Даниил Малоросиянов)
16:15
Александр Шаров
18:32
Уильям Биттен
(Даниил Сероух, Денис Венгрыжановский)
18:32
Командный штраф
22:25
Илья Николаев
24:03
Брукс Мэйсек
(Джесси Блэкер, Стефан Да Коста)
26:12
Уильям Биттен
(Даниил Сероух, Артем Волков)
43:05
Антон Малышев
46:06
Илья Николаев
49:06
Данил Романцев
49:40
Тимур Хафизов
52:29
Даниил Сероух
61:12
Максим Денежкин
(Ярослав Бусыгин, Стефан Да Коста)
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит