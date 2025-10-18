«Автомобилист» обыграл «Сочи» в матче КХЛ

Встреча в Сочи завершилась со счетом 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили Стефан Да Коста (16-я минута), Брукс Мэйсек (25) и Максим Денежкин (62). У «Сочи» дублем отметился Уильям Биттен (19, 27).