Тренер СКА Ларионов сообщил о травме сына

«У Игоря Ларионова — младшего травма. Вчера поздно вечером он блокировал бросок на тренировке и получил травму нижней части тела. Были сделаны МРТ и рентген, обошлось без перелома. На данный момент он будет две недели находиться в резерве, потому что столько нужно для полного восстановления», — рассказал Ларионов-старший на пресс-конференции после матча, запись которой опубликована в группе СКА в соцсети «ВКонтакте».