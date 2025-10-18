Тренер СКА Ларионов сообщил о травме сына

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Главный тренер петербургского СКА Игорь Ларионов — старший заявил, что его сын, нападающий Игорь Ларионов — младший, проведет две недели в резерве из-за травмы.
В субботу «Локомотив» обыграл СКА со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), который прошел в Санкт-Петербурге. Перед началом встречи главный тренер СКА вывел Ларионова-младшего из состава.
«У Игоря Ларионова — младшего травма. Вчера поздно вечером он блокировал бросок на тренировке и получил травму нижней части тела. Были сделаны МРТ и рентген, обошлось без перелома. На данный момент он будет две недели находиться в резерве, потому что столько нужно для полного восстановления», — рассказал Ларионов-старший на пресс-конференции после матча, запись которой опубликована в группе СКА в соцсети «ВКонтакте».
Ларионову 27 лет. В текущем регулярном чемпионате он провел 15 матчей, в которых набрал 3 очка (1+2). В предыдущих трех сезонах форвард выступал за нижегородское «Торпедо», которое тренировал его отец.