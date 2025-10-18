Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
23.10
Нью-Джерси
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.38
П2
2.76
Хоккей. НХЛ
23.10
Баффало
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.34
П2
2.46
Хоккей. НХЛ
23.10
Калгари
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.35
П2
2.30
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
3
:
ЦСКА
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
1
:
Торпедо
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
1
:
Локомотив
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
0
:
Динамо Мн
4
П1
X
П2

Тренер СКА Ларионов сообщил о травме сына

Тренер СКА Ларионов: Ларионов-младший проведет две недели в резерве из-за травмы.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Главный тренер петербургского СКА Игорь Ларионов — старший заявил, что его сын, нападающий Игорь Ларионов — младший, проведет две недели в резерве из-за травмы.

В субботу «Локомотив» обыграл СКА со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), который прошел в Санкт-Петербурге. Перед началом встречи главный тренер СКА вывел Ларионова-младшего из состава.

«У Игоря Ларионова — младшего травма. Вчера поздно вечером он блокировал бросок на тренировке и получил травму нижней части тела. Были сделаны МРТ и рентген, обошлось без перелома. На данный момент он будет две недели находиться в резерве, потому что столько нужно для полного восстановления», — рассказал Ларионов-старший на пресс-конференции после матча, запись которой опубликована в группе СКА в соцсети «ВКонтакте».

Ларионову 27 лет. В текущем регулярном чемпионате он провел 15 матчей, в которых набрал 3 очка (1+2). В предыдущих трех сезонах форвард выступал за нижегородское «Торпедо», которое тренировал его отец.