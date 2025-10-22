Ричмонд
Дубль Принса позволил «Торпедо» нанести «Сочи» шестое подряд поражение в КХЛ

В среду, 22 октября, в Сочи состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный одноименный клуб уступил нижегородскому «Торпедо» (1:3).

Источник: hcsochi.ru

Счет был открыт уже на 2-й минуте — автором шайбы стал защитник гостей Антон Сизов.

Сочинцы отыгрались на 29-й минуте благодаря голу Тимура Хафизова. Победную шайбу на 58-й минуте забросил форвард нижегородцев Шейн Принс, на последних секундах оформивший дубль.

«Торпедо» с 23 баллами после 20 игр находится на 2-й строчке Западной конференции. «Сочи» потерпел 6-е поражение подряд и с 10 очками в 15 играх располагается на 11-й позиции на Западе.

Сочи
1:3
0:1, 1:0, 0:2
Торпедо
Хоккей, КХЛ, Неделя 8
22.10.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
ДС Большой, 6011 зрителей
Главные тренеры
Владимир Крикунов
Алексей Исаков
Вратари
Алексей Щетилин
(00:00-58:14)
Денис Костин
Алексей Щетилин
(c 59:32)
1-й период
01:14
Егор Соколов
(Антон Сизов, Алексей Кручинин)
2-й период
27:03
Михаил Абрамов
27:50
Даниил Журавлев
28:24
Тимур Хафизов
(Даниил Сероух, Уильям Биттен)
33:58
Кэмерон Ли
3-й период
41:45
Илья Николаев
42:20
Артем Волков
48:10
Кирилл Воронин
50:34
Матвей Гуськов
57:54
Шейн Принс
(Максим Летунов)
59:54
Шейн Принс
(Денис Александров, Максим Летунов)
Статистика
Сочи
Торпедо
Штрафное время
8
9
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Дмитрий Беляев
(Россия, Москва)
Главный судья
Павел Овчинников
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит