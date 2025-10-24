СКА разгромил «Сочи» в матче с девятью голами и прервал серию поражений

Встреча, которая состоялась на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 8:1. Голами в составе петербургской команды отметились Матвей Короткий, который оформил хет-трик, Матвей Поляков, Сергей Плотников, Михаил Воробьев, Рокко Гримальди и Джозеф Бландизи. Единственную шайбу в составе сочинской команды забросил Жан-Кристоф Боден.
По ходу встречи тренерский штаб «Сочи» сделал обратную вратарскую перестановку. На 22-й минуте матча при счете 4:0 вместо Алексея Щетилина на лед вышел Максим Третьяк. На 30-й минуте после трех пропущенных шайб тренерский штаб сделал обратную замену вратаря и в ворота вернулся Щетилин.
СКА прервал свою трехматчевую серию из поражений. Сочинский клуб проиграл седьмой матч подряд.
В следующем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги петербургская команда на домашнем льду примет «Сибирь» 29 октября. Стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 19:30 по московскому времени. «Сочи» 26 октября в выездном матче сыграет с московским «Спартаком». Начало игры — 17:00 мск.
Игорь Ларионов
Владимир Крикунов
Сергей Иванов
Алексей Щетилин
(00:00-21:51)
М. Третьяк
(21:51-29:22)
Алексей Щетилин
(c 29:22)
05:16
Матвей Короткий
(Владислав Романов)
05:54
Матвей Поляков
(Андрей Локтионов, Никита Недопекин)
17:35
Тревор Мерфи
20:58
Сергей Попов
21:21
Сергей Плотников
(Марат Хайруллин, Михаил Воробьев)
21:51
Матвей Короткий
(Никита Дишковский, Владислав Романов)
24:36
Сергей Сапего
25:04
Матвей Короткий
(Никита Дишковский)
25:45
Михаил Воробьев
(Марат Хайруллин)
29:22
Рокко Гримальди
31:44
Кэмерон Ли
34:31
Сергей Плотников
43:57
Джозеф Бландизи
(Сергей Сапего, Сергей Плотников)
44:35
Антон Малышев
53:39
Никита Недопекин
54:39
Жан-Кристоф Боден
(Артур Тянулин, Матвей Гуськов)
Главный судья
Евгений Гамалей
(Россия, Москва)
Главный судья
Антон Лаврентьев
(Россия, Казань)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит