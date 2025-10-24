СКА разгромил «Сочи» в матче с девятью голами и прервал серию поражений

Встреча, которая состоялась на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 8:1. Голами в составе петербургской команды отметились Матвей Короткий, который оформил хет-трик, Матвей Поляков, Сергей Плотников, Михаил Воробьев, Рокко Гримальди и Джозеф Бландизи. Единственную шайбу в составе сочинской команды забросил Жан-Кристоф Боден.