Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
25.10
Баффало
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
2.61
X
4.41
П2
2.30
Хоккей. НХЛ
25.10
Коламбус
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.45
П2
2.40
Хоккей. НХЛ
25.10
Нью-Джерси
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.40
П2
5.97
Хоккей. НХЛ
25.10
Виннипег
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.41
П2
2.93
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
8
:
Сочи
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Динамо Мн
2
:
Шанхай Дрэгонс
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Лада
3
:
Торпедо
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
3
:
Амур
1
П1
X
П2

СКА разгромил «Сочи» в матче с девятью голами и прервал серию поражений

Петербургский СКА разгромно обыграл «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: РИА "Новости"

Встреча, которая состоялась на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 8:1. Голами в составе петербургской команды отметились Матвей Короткий, который оформил хет-трик, Матвей Поляков, Сергей Плотников, Михаил Воробьев, Рокко Гримальди и Джозеф Бландизи. Единственную шайбу в составе сочинской команды забросил Жан-Кристоф Боден.

По ходу встречи тренерский штаб «Сочи» сделал обратную вратарскую перестановку. На 22-й минуте матча при счете 4:0 вместо Алексея Щетилина на лед вышел Максим Третьяк. На 30-й минуте после трех пропущенных шайб тренерский штаб сделал обратную замену вратаря и в ворота вернулся Щетилин.

СКА прервал свою трехматчевую серию из поражений. Сочинский клуб проиграл седьмой матч подряд.

В следующем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги петербургская команда на домашнем льду примет «Сибирь» 29 октября. Стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 19:30 по московскому времени. «Сочи» 26 октября в выездном матче сыграет с московским «Спартаком». Начало игры — 17:00 мск.

СКА
8:1
2:0, 5:0, 1:1
Сочи
Хоккей, КХЛ, Неделя 8
24.10.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Ледовый дворец
Главные тренеры
Игорь Ларионов
Владимир Крикунов
Вратари
Сергей Иванов
Алексей Щетилин
(00:00-21:51)
М. Третьяк
(21:51-29:22)
Алексей Щетилин
(c 29:22)
1-й период
05:16
Матвей Короткий
(Владислав Романов)
05:54
Матвей Поляков
(Андрей Локтионов, Никита Недопекин)
17:35
Тревор Мерфи
2-й период
20:58
Сергей Попов
21:21
Сергей Плотников
(Марат Хайруллин, Михаил Воробьев)
21:51
Матвей Короткий
(Никита Дишковский, Владислав Романов)
24:36
Сергей Сапего
25:04
Матвей Короткий
(Никита Дишковский)
25:45
Михаил Воробьев
(Марат Хайруллин)
29:22
Рокко Гримальди
31:44
Кэмерон Ли
34:31
Сергей Плотников
3-й период
43:57
Джозеф Бландизи
(Сергей Сапего, Сергей Плотников)
44:35
Антон Малышев
53:39
Никита Недопекин
54:39
Жан-Кристоф Боден
(Артур Тянулин, Матвей Гуськов)
Статистика
СКА
Сочи
Штрафное время
8
6
Голы в большинстве
1
1
Голы в меньшинстве
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Гамалей
(Россия, Москва)
Главный судья
Антон Лаврентьев
(Россия, Казань)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит