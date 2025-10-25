Отец Илона Маска стал болельщиком российского хоккейного клуба

Эрол заехал на матч регулярного чемпионата КХЛ между «Ак Барсом» и владивостокским «Адмиралом», надев на себя шарф команды из столицы Татарстана. Также он отпраздновал гол в ворота «Адмирала».
После первого периода «Ак Барс» обыгрывает «Адмирал» со счетом 2:1.
21 октября Эррол Маск прилетел в Казань с целью посетить местные ИТ-парки. По словам Маска-старшего, Казань заинтересовала его своими университетами и активным развитием в области искусственного интеллекта. Эррол Маск также сообщил, что его сын, Илон, возможно, вскоре также посетит Россию в ближайшее время.
Маск-старший отметил, что ранее его сын уже бывал в России. «Возможно, приедет еще раз. Илон постоянно в движении, он постоянно летает. Так что, знаете, вполне возможно, что он окажется здесь», — подчеркнул он.