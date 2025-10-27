«Магнитка» — «Авангард», Черчесов против Осинькина: что смотреть сегодня

В НХЛ скромный игровой день — всего два матча. Евгений Малкин проводит невероятный старт сезона, что помогает его «Питтсбургу» держатся в лидерах Востока. 39-летний россиянин за 9 матчей отдал 12 результативных передач и является лидером лиги по этому показателю. Укрепить свое лидерство в гонке ассистентов он может в матче с «Сент-Луисом», который проваливает начало сезона и пропускает едва ли не больше всех в лиге. Кроме того, «Питтсбург» не проигрывает дома «блюзменам» с 2019 года. Малкину будет достаточно двух очков, чтобы выйти в лидеры бомбардирской гонки, и трех — чтобы ненадолго ее возглавить.