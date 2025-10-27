«Магнитка» — «Авангард», Черчесов против Осинькина: что смотреть сегодня

Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат. «Авангард» (Омск) — «Металлург» (Магнитогорск)
16:30. Где смотреть: «Матч ТВ».
Центральный матч игрового дня в КХЛ. «Авангард» и «Металлург» борются за лидерство на Востоке и обе подходят к очной игре после поражений — магнитогорцы оступились в Нижнекамске, а омичи дома не справились с «Северсталью». Команда Ги Буше заметно буксует в первой части сезона и чаще теряет очки. Тем не менее, «ястребам» удалось записать яркую выездную победу над «Металлургом» (5:1) две недели назад.
Подопечные Андрея Разина явно будут заряжены на реванш, особенно лидер гонки бомбардиров Владимир Ткачев, который сыграет против бывшей команды. Кроме того, сегодня на лед выйдут две самые результативные команды лиги, что обещает яркий матч с большим количеством заброшенных шайб.
Футбол. Чемпионат России. 13-й тур. «Ахмат» (Грозный) — «Сочи»
19:30. Где смотреть: «Матч Премьер».
Заключительный матч тура в РПЛ может стать для «Ахмата» шансом исправить ситуацию. Команда Станислава Черчесова заметно сбавила темп и не может победить на протяжении четырех матчей подряд. Грозненцы сыграют дома впервые почти за месяц, а на родном поле они традиционно чувствуют себя уверенно и стараются набирать максимум очков. Домашняя встреча даст «Ахмату» возможность восстановить уверенность в своих силах в преддверии ноябрьских матчей.
«Сочи» продолжает замыкать турнирную таблицу и все еще не выглядит конкурентноспособным клубом на уровне РПЛ. Приход Игоря Осинькина в команду не принес ощутимого улучшения, и «Сочи» по-прежнему испытывает трудности в атаке и обороне. В гостевых матчах пока набрано лишь одно очко — нули с махачкалинским «Динамо». И все же, сочинцам необходимо продолжать цепляться за очки, пока отрыв от зоны стыков не стал критическим.
Футбол. Чемпионат Испании. 10-й тур. «Бетис» — «Атлетико»
23:00. Где смотреть: «Матч ТВ».
Команды подошли к противостоянию с одинаковым количеством очков и после напряженных матчей в еврокубках. «Бетис» не проигрывает почти два месяца: после слабого старта сезона команда Мануэля Пеллегрини набрала ход и в восьми последних матчах во всех турнирах одержала четыре победы и четыре ничьи. Лидеры находятся в отличной форме, а в состав из лазарета вернулись два ключевых игрока — капитан Марк Бартра и опорник Софьян Амрабат.
«Атлетико» влетел «Арсеналу» в Лиге чемпионов, продлив свою выездную безвыигрышную серию в этом сезоне до шести матчей. Дома и в гостях «матрасники» — две принципиально разные команды. Команда Диего Симеоне одна из лучших команд Ла Лиги, если брать только домашние поединки. Но на выезде у «матрасников» сбоят и защита, и атака, что приводит к регулярным необязательным осечкам. В прошлом сезоне «Бетис» дома обыграл «Атлетико», но до этого мадридский клуб проиграл на стадионе «Бенито Вильямарин» лишь однажды за 15 игр. Поэтому шансы гостей на положительный результат вполне реальны.
Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат. «Питтсбург Пингвинз» — «Сент-Луис Блюз»
02:00. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
В НХЛ скромный игровой день — всего два матча. Евгений Малкин проводит невероятный старт сезона, что помогает его «Питтсбургу» держатся в лидерах Востока. 39-летний россиянин за 9 матчей отдал 12 результативных передач и является лидером лиги по этому показателю. Укрепить свое лидерство в гонке ассистентов он может в матче с «Сент-Луисом», который проваливает начало сезона и пропускает едва ли не больше всех в лиге. Кроме того, «Питтсбург» не проигрывает дома «блюзменам» с 2019 года. Малкину будет достаточно двух очков, чтобы выйти в лидеры бомбардирской гонки, и трех — чтобы ненадолго ее возглавить.
Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат. «Хьюстон Рокетс» — «Бруклин Нетс»
03:00. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
Оба коллектива пока идут в числе неудачников — ноль побед на двоих после пяти матчей. И если в случае с «Хьюстоном» это можно считать недоразумением, то «Бруклин» с большой долей вероятности будет прозябать на дне таблицы. Это удел всех молодых команд в НБА, которые только начинают отталкиваться от дна, поэтому неискушенным зрителям надо к этому привыкать. Наш Егор Демин провел первые три игры в НБА и собрал весомый для новичка статистический улов: 26 очков, 15 подборов, 7 передач и 1 перехват. Хороший старт, но нужно продолжать прогрессировать.
«Хьюстон» — пример той команды, которой должен стать «Бруклин» через 3−4 года. Четыре года назад «ракеты» были худшей командой НБА, а сейчас — одни из претендентов на титул. Рецепт простой — сочетание молодого костяка (Шенгюн, Смит, Томпсон) с опытными ветеранами (Дюрант, Адамс). Игра против Дюранта — отличный шанс для Демина проверить свои защитные навыки против одного из лучших атакующих игроков в истории. Именно такие противостояния дадут молодому россиянину возможность учиться, набираться опыта и улучшать свои навыки.