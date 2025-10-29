Третьяк похвалил хоккеиста Морозова за признание вины в употреблении кокаина

«Вернется ли Морозов в хоккей? Это зависит от него. Но то, что он признал свою вину, — это очень важно, — сказал Третьяк. — Мало людей, которые не ошибаются, и если он признал эту ошибку, готов ее искупить на ледовой площадке, то значит он молодец».