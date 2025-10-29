Ричмонд
«Ак Барс» одержал рекордную 11-ю победу подряд, обыграв лидера КХЛ

«Ак Барс» дома обыграл «Металлург» со счетом 4:0, Карпухин сделал дубль. Казанский клуб теперь отстает от магнитогорского в таблице КХЛ всего на одно очко.

Источник: ХК "Ак Барс"

Лидирующий в чемпионате «Фонбет» — КХЛ магнитогорский «Металлург» проиграл в гостях «Ак Барсу» со счетом 0:4. Казанский клуб выиграл рекордный 11-й матч подряд.

Шайбы забросили Дмитрий Яшкин (31-я минута), Радэль Замалтдинов (32) и Илья Карпухин (45, 59).

Вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов отразил 31 бросок.

«Ак Барс» занимает второе место в Восточной конференции и сводной таблице чемпионата, уступая «Металлургу» одно очко.

У «Металлурга» второе поражение в трех последних матчах.

Ак Барс
4:0
0:0, 2:0, 2:0
Металлург Мг
Хоккей, КХЛ, Неделя 9
29.10.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Татнефть-Арена, 8785 зрителей
Главные тренеры
Анвар Гатиятулин
Андрей Разин
Вратари
Тимур Билялов
Александр Смолин
1-й период
12:19
Никита Дыняк
2-й период
30:30
Дмитрий Яшкин
(Митчелл Миллер, Александр Хмелевский)
31:23
Радэль Замалтдинов
(Михаил Фисенко, Илья Карпухин)
3-й период
44:25
Илья Карпухин
(Александр Хмелевский, Степан Фальковский)
58:34
Илья Карпухин
(Владимир Алистров)
Статистика
Ак Барс
Металлург Мг
Штрафное время
2
0
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Никита Шалагин
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит