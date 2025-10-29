«Ак Барс» одержал рекордную 11-ю победу подряд, обыграв лидера КХЛ

Лидирующий в чемпионате «Фонбет» — КХЛ магнитогорский «Металлург» проиграл в гостях «Ак Барсу» со счетом 0:4. Казанский клуб выиграл рекордный 11-й матч подряд.
Шайбы забросили Дмитрий Яшкин (31-я минута), Радэль Замалтдинов (32) и Илья Карпухин (45, 59).
Вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов отразил 31 бросок.
«Ак Барс» занимает второе место в Восточной конференции и сводной таблице чемпионата, уступая «Металлургу» одно очко.
У «Металлурга» второе поражение в трех последних матчах.
Хоккей, КХЛ, Неделя 9
29.10.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Татнефть-Арена, 8785 зрителей
Главные тренеры
Анвар Гатиятулин
Андрей Разин
Вратари
Тимур Билялов
Александр Смолин
1-й период
12:19
Никита Дыняк
2-й период
30:30
Дмитрий Яшкин
(Митчелл Миллер, Александр Хмелевский)
31:23
Радэль Замалтдинов
(Михаил Фисенко, Илья Карпухин)
3-й период
44:25
Илья Карпухин
(Александр Хмелевский, Степан Фальковский)
58:34
Илья Карпухин
(Владимир Алистров)
Статистика
Ак Барс
Металлург Мг
Штрафное время
2
0
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Никита Шалагин
(Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит