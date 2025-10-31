Горбунов оформил дубль в победном матче «Автомобилиста» в КХЛ

Клуб из Екатеринбурга на своем льду разгромил новосибирскую «Сибирь» со счетом 7:1, Горбунов стал автором шестой и седьмой шайбы своей команды. В 23 матчах сезона форвард национальной сборной Беларуси набрал 14 (10+4) результативных баллов. Параллельно «Салават Юлаев» при участии нашего Александра Суворова дома разобрался с «Адмиралом» Дмитрия Дерябина (5:0), для уфимского клуба эта победа стала пятой подряд. В еще одном поединке 31 октября «Трактор» в Челябинске был сильнее «Барыса» из Астаны (6:3).
Хоккей, КХЛ, Неделя 9
31.10.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
УГМК Арена, 10916 зрителей
Главные тренеры
Николай Заварухин
Вячеслав Буцаев
Вратари
Владимир Галкин
Луи Доминге
1-й период
10:33
Андрей Чуркин
11:16
Иван Климович
12:10
Джесси Блэкер
(Александр Шаров, Рид Буше)
2-й период
21:36
Кертис Волк
22:16
Егор Аланов
(Сергей Широков, Владимир Ткачев)
27:21
Максим Денежкин
(Брукс Мэйсек)
29:24
Артем Каштанов
(Никита Шашков, Данил Романцев)
29:55
Кертис Волк
(Рид Буше, Никита Ишимников)
32:00
Кирилл Воробьев
32:00
Валентин Пьянов
38:12
Брукс Мэйсек
(Рид Буше)
3-й период
50:18
Роман Горбунов
(Ярослав Бусыгин)
53:47
Кирилл Воробьев
53:47
Роман Калиниченко
59:59
Роман Горбунов
(Алексей Бывальцев)
Статистика
Автомобилист
Сибирь
Штрафное время
6
8
Голы в большинстве
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Александр Дударов
(Россия)
