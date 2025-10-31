Горбунов оформил дубль в победном матче «Автомобилиста» в КХЛ

Клуб из Екатеринбурга на своем льду разгромил новосибирскую «Сибирь» со счетом 7:1, Горбунов стал автором шестой и седьмой шайбы своей команды. В 23 матчах сезона форвард национальной сборной Беларуси набрал 14 (10+4) результативных баллов. Параллельно «Салават Юлаев» при участии нашего Александра Суворова дома разобрался с «Адмиралом» Дмитрия Дерябина (5:0), для уфимского клуба эта победа стала пятой подряд. В еще одном поединке 31 октября «Трактор» в Челябинске был сильнее «Барыса» из Астаны (6:3).