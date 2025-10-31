Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
перерыв
Локомотив
3
:
СКА
2
Все коэффициенты
П1
1.33
X
4.50
П2
15.00
Хоккей. НХЛ
01.11
Вашингтон
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
1.73
X
4.80
П2
3.97
Хоккей. НХЛ
01.11
Анахайм
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.42
П2
2.60
Хоккей. НХЛ
не начался
Вегас
:
Колорадо
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
7
:
Сибирь
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
5
:
Адмирал
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
6
:
Барыс
3
П1
X
П2

Горбунов оформил дубль в победном матче «Автомобилиста» в КХЛ

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский нападающий «Автомобилиста» Роман Горбунов забросил две шайбы в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: РИА "Новости"

Клуб из Екатеринбурга на своем льду разгромил новосибирскую «Сибирь» со счетом 7:1, Горбунов стал автором шестой и седьмой шайбы своей команды. В 23 матчах сезона форвард национальной сборной Беларуси набрал 14 (10+4) результативных баллов. Параллельно «Салават Юлаев» при участии нашего Александра Суворова дома разобрался с «Адмиралом» Дмитрия Дерябина (5:0), для уфимского клуба эта победа стала пятой подряд. В еще одном поединке 31 октября «Трактор» в Челябинске был сильнее «Барыса» из Астаны (6:3).

Автомобилист
7:1
1:0, 4:1, 2:0
Сибирь
Хоккей, КХЛ, Неделя 9
31.10.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
УГМК Арена, 10916 зрителей
Главные тренеры
Николай Заварухин
Вячеслав Буцаев
Вратари
Владимир Галкин
Луи Доминге
1-й период
10:33
Андрей Чуркин
11:16
Иван Климович
12:10
Джесси Блэкер
(Александр Шаров, Рид Буше)
2-й период
21:36
Кертис Волк
22:16
Егор Аланов
(Сергей Широков, Владимир Ткачев)
27:21
Максим Денежкин
(Брукс Мэйсек)
29:24
Артем Каштанов
(Никита Шашков, Данил Романцев)
29:55
Кертис Волк
(Рид Буше, Никита Ишимников)
32:00
Кирилл Воробьев
32:00
Валентин Пьянов
38:12
Брукс Мэйсек
(Рид Буше)
3-й период
50:18
Роман Горбунов
(Ярослав Бусыгин)
53:47
Кирилл Воробьев
53:47
Роман Калиниченко
59:59
Роман Горбунов
(Алексей Бывальцев)
Статистика
Автомобилист
Сибирь
Штрафное время
6
8
Голы в большинстве
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Александр Дударов
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит