Московское «Динамо» одержало четвертую победу подряд в КХЛ

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Московское «Динамо» одержало победу над столичным ЦСКА со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «ВТБ-Арене».
Заброшенными шайбами в составе «Динамо» отметились Даниил Пыленков (4-я минута), Никита Гусев (40) и Максим Мамин (60). У проигравших отличились Дмитрий Саморуков (4) и Никита Нестеров (56).
«Динамо» одержало четвертую победу подряд в КХЛ, в последний раз команда уступала 20 октября — ярославскому «Локомотиву» (2:3). ЦСКА проиграл второй раз подряд после серии из четырех побед. «Динамо» располагается на пятой строчке в турнирной таблице Западной конференции, набрав 27 очков в 20 матчах. ЦСКА набрал 22 очка в 21 игре и занимает восьмое место на Западе.
В следующем матче «Динамо» 4 ноября в гостях сыграет с петербургским СКА, ЦСКА днем ранее на выезде встретится с минским «Динамо».
(00:00-59:33)
03:09
Даниил Пыленков
(Джордан Уил, Никита Гусев)
03:53
Дмитрий Саморуков
(Даниэль Спронг, Виталий Абрамов)
30:09
Никита Охотюк
39:50
Никита Гусев
(Джордан Уил, Артем Сергеев)
54:49
Егор Римашевский
55:04
Никита Нестеров
(Даниэль Спронг, Дмитрий Бучельников)
59:22
Максим Мамин
(Даниил Пыленков, Игорь Ожиганов)
