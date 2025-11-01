Ричмонд
Московское «Динамо» одержало четвертую победу подряд в КХЛ

Бело-голубые со счетом 3:2 обыграли ЦСКА.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Московское «Динамо» одержало победу над столичным ЦСКА со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «ВТБ-Арене».

Заброшенными шайбами в составе «Динамо» отметились Даниил Пыленков (4-я минута), Никита Гусев (40) и Максим Мамин (60). У проигравших отличились Дмитрий Саморуков (4) и Никита Нестеров (56).

«Динамо» одержало четвертую победу подряд в КХЛ, в последний раз команда уступала 20 октября — ярославскому «Локомотиву» (2:3). ЦСКА проиграл второй раз подряд после серии из четырех побед. «Динамо» располагается на пятой строчке в турнирной таблице Западной конференции, набрав 27 очков в 20 матчах. ЦСКА набрал 22 очка в 21 игре и занимает восьмое место на Западе.

В следующем матче «Динамо» 4 ноября в гостях сыграет с петербургским СКА, ЦСКА днем ранее на выезде встретится с минским «Динамо».

Динамо М
3:2
1:1, 1:0, 1:1
ЦСКА
Хоккей, КХЛ, Неделя 9
1.11.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
ВТБ Арена
Главные тренеры
Алексей Кудашов
Игорь Никитин
Вратари
Владислав Подъяпольский
Спенсер Мартин
(00:00-59:33)
1-й период
03:09
Даниил Пыленков
(Джордан Уил, Никита Гусев)
03:53
Дмитрий Саморуков
(Даниэль Спронг, Виталий Абрамов)
2-й период
30:09
Никита Охотюк
39:50
Никита Гусев
(Джордан Уил, Артем Сергеев)
3-й период
54:49
Егор Римашевский
55:04
Никита Нестеров
(Даниэль Спронг, Дмитрий Бучельников)
59:22
Максим Мамин
(Даниил Пыленков, Игорь Ожиганов)
Статистика
Динамо М
ЦСКА
Штрафное время
2
2
Голы в большинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит