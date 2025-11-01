Московское «Динамо» одержало четвертую победу подряд в КХЛ

«Динамо» одержало четвертую победу подряд в КХЛ, в последний раз команда уступала 20 октября — ярославскому «Локомотиву» (2:3). ЦСКА проиграл второй раз подряд после серии из четырех побед. «Динамо» располагается на пятой строчке в турнирной таблице Западной конференции, набрав 27 очков в 20 матчах. ЦСКА набрал 22 очка в 21 игре и занимает восьмое место на Западе.