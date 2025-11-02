В «Металлурге» заявили об отсутствии конфликта между Кузнецовым и Разиным

МОСКВА, 2 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий «Металлурга» Евгений Кузнецов продолжает готовиться к матчам Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), информация о его конфликте с главным тренером Андреем Разиным не имеет под собой никаких оснований. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор магнитогорского клуба Евгений Бирюков.