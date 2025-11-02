Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
14:00
Трактор
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
1.58
X
4.60
П2
5.03
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
4.70
X
4.50
П2
1.66
Хоккей. КХЛ
15:00
Автомобилист
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
1.93
X
4.30
П2
3.42
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
5.20
X
5.21
П2
1.50
Хоккей. КХЛ
не начался
Амур
:
Адмирал
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Сиэтл
2
:
Рейнджерс
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
3
:
Чикаго
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
1
:
Нью-Джерси
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Баффало
4
:
Вашингтон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
3
:
Сент-Луис
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
5
:
Ванкувер
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Монреаль
4
:
Оттава
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
2
:
Торонто
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Флорида
4
:
Даллас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Сан-Хосе
3
:
Колорадо
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
4
:
Калгари
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
5
:
Питтсбург
2
П1
X
П2

В «Металлурге» заявили об отсутствии конфликта между Кузнецовым и Разиным

Ранее игрок был снят с игры по ходу встречи с «Ак Барсом».

Источник: ХК «Металлург»

МОСКВА, 2 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий «Металлурга» Евгений Кузнецов продолжает готовиться к матчам Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), информация о его конфликте с главным тренером Андреем Разиным не имеет под собой никаких оснований. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор магнитогорского клуба Евгений Бирюков.

29 октября Кузнецов был снят с игры против «Ак Барса» после второго периода. После встречи Разин отказался комментировать эту ситуацию.

«Там была нормальная рабочая ситуация. Все готовятся в рабочем режиме, Евгений Кузнецов тоже тренируется в общей группе. Все те догадки появились на ровном месте», — сказал Бирюков.

33-летний Кузнецов не набирал очков в последних четырех играх. За магнитогорский клуб он провел восемь матчей, в которых отдал пять голевых передач. Следующий матч «Металлург» проведет 3 ноября дома с «Шанхаем».