В «Металлурге» заявили об отсутствии конфликта между Кузнецовым и Разиным

МОСКВА, 2 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий «Металлурга» Евгений Кузнецов продолжает готовиться к матчам Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), информация о его конфликте с главным тренером Андреем Разиным не имеет под собой никаких оснований. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор магнитогорского клуба Евгений Бирюков.
29 октября Кузнецов был снят с игры против «Ак Барса» после второго периода. После встречи Разин отказался комментировать эту ситуацию.
«Там была нормальная рабочая ситуация. Все готовятся в рабочем режиме, Евгений Кузнецов тоже тренируется в общей группе. Все те догадки появились на ровном месте», — сказал Бирюков.
33-летний Кузнецов не набирал очков в последних четырех играх. За магнитогорский клуб он провел восемь матчей, в которых отдал пять голевых передач. Следующий матч «Металлург» проведет 3 ноября дома с «Шанхаем».