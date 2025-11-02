«Сочи» одержал первую победу в КХЛ за месяц, обыграв «Спартак»

СОЧИ, 2 ноября. /ТАСС/. «Сочи» одержал победу над московским «Спартаком» со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Сочи.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Уильям Биттен (24-я, 50-я минуты), Артур Тянулин (38), Николай Поляков (38) и Тимур Хафизов (60). У проигравших отличились Никита Коростелев (40) и Нэйтан Тодд (43).
В составе «Сочи» дебютировал вратарь Илья Самсонов, который подписал контракт с клубом в субботу. Он появился на льду с первых минут, но перед началом третьего периода был заменен на Алексея Щетилина.
«Сочи» прервал серию поражений в КХЛ, которая продлилась 9 матчей. Предыдущую победу «Сочи» одержал 30 сентября над тольяттинской «Ладой» (4:0). Команда располагается на последней, 11-й строчке в турнирной таблице Западной конференции, набрав 12 очков в 19 матчах. «Спартак» набрал 25 очков в 21 игре и занимает 7-е место на Западе.
В следующем матче «Сочи» и «Спартак» вновь встретятся друг с другом, игра пройдет 4 ноября в Сочи.
