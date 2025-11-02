Ричмонд
«Сочи» одержал первую победу в КХЛ за месяц, обыграв «Спартак»

Встреча завершилась со счетом 5:2.

Источник: РИА "Новости"

СОЧИ, 2 ноября. /ТАСС/. «Сочи» одержал победу над московским «Спартаком» со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Сочи.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Уильям Биттен (24-я, 50-я минуты), Артур Тянулин (38), Николай Поляков (38) и Тимур Хафизов (60). У проигравших отличились Никита Коростелев (40) и Нэйтан Тодд (43).

В составе «Сочи» дебютировал вратарь Илья Самсонов, который подписал контракт с клубом в субботу. Он появился на льду с первых минут, но перед началом третьего периода был заменен на Алексея Щетилина.

«Сочи» прервал серию поражений в КХЛ, которая продлилась 9 матчей. Предыдущую победу «Сочи» одержал 30 сентября над тольяттинской «Ладой» (4:0). Команда располагается на последней, 11-й строчке в турнирной таблице Западной конференции, набрав 12 очков в 19 матчах. «Спартак» набрал 25 очков в 21 игре и занимает 7-е место на Западе.

В следующем матче «Сочи» и «Спартак» вновь встретятся друг с другом, игра пройдет 4 ноября в Сочи.

Сочи
5:2
0:0, 3:1, 2:1
Спартак
Хоккей, КХЛ, Неделя 9
2.11.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
ДС Большой, 7165 зрителей
Главные тренеры
Дмитрий Михайлов
Алексей Жамнов
Вратари
Илья Самсонов
(00:00-40:00)
Дмитрий Николаев
(00:00-37:47)
Алексей Щетилин
(c 40:00)
Артем Загидулин
(c 37:47)
1-й период
02:14
Илья Николаев
08:48
Данил Мокрушев
10:56
Командный штраф
2-й период
23:48
Уильям Биттен
(Даниил Сероух, Кэмерон Ли)
37:22
Артур Тянулин
(Данил Мокрушев, Кэмерон Ли)
37:47
Николай Поляков
(Илья Николаев, Ноэль Хофенмайер)
39:43
Никита Коростелев
(Александр Пашин, Даниил Орлов)
3-й период
42:38
Нэйтан Тодд
(Адам Ружичка, Кристиан Ярош)
47:15
Никита Холодилин
49:02
Уильям Биттен
(Даниил Сероух, Кэмерон Ли)
51:07
Егор Зайцев
58:12
Даниил Орлов
59:07
Тимур Хафизов
(Сергей Попов)
59:26
Николай Поляков
59:43
Даниил Сероух
Статистика
Сочи
Спартак
Штрафное время
8
8
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит