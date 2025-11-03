Канадский вратарь покинул «Сибирь» после 11 матчей в КХЛ

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Канадский вратарь Луи Доминг покинул новосибирскую «Сибирь» по семейным обстоятельствам, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Доминг присоединился к «Сибири» в июле. В составе команды он провел 11 матчей, в которых одержал одну победу, оформив шатаут, и пропустил 38 шайб.
«Луи Доминг покидает “Сибирь” по семейным обстоятельствам. Мы благодарим Луи за работу и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении.
Также клуб отметил, что заключил пробный контракт с вратарем Константином Волковым.
Домингу 33 года. Предыдущие три сезона вратарь провел в системе клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс», выступая в Американской хоккейной лиге (АХЛ) за «Хартфорд Вулф Пэк». Также в НХЛ он играл за «Рейнджерс», «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Нью-Джерси Девилз», «Ванкувер Кэнакс», «Калгари Флэймз» и «Питтсбург Пингвинз». Всего в североамериканской лиге канадец провел 151 матч.