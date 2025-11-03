Канадский вратарь покинул «Сибирь» после 11 матчей в КХЛ

Домингу 33 года. Предыдущие три сезона вратарь провел в системе клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс», выступая в Американской хоккейной лиге (АХЛ) за «Хартфорд Вулф Пэк». Также в НХЛ он играл за «Рейнджерс», «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Нью-Джерси Девилз», «Ванкувер Кэнакс», «Калгари Флэймз» и «Питтсбург Пингвинз». Всего в североамериканской лиге канадец провел 151 матч.