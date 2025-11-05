Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
перерыв
Адмирал
1
:
Металлург Мг
2
Все коэффициенты
П1
12.75
X
4.60
П2
1.37
Хоккей. КХЛ
3-й период
Амур
2
:
Авангард
2
Все коэффициенты
П1
4.90
X
2.18
П2
2.75
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
1.77
X
4.50
П2
4.05
Хоккей. КХЛ
17:30
Барыс
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
2.68
X
4.22
П2
2.27
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
3
:
Виннипег
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
7
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
1
:
Детройт
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
3
:
Тампа-Бэй
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Даллас
4
:
Эдмонтон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Миннесота
3
:
Нэшвилл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Айлендерс
3
:
Бостон
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Баффало
1
:
Юта
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Монреаль
4
:
Филадельфия
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
0
:
Каролина
3
П1
X
П2

Клуб КХЛ «Торпедо» может сыграть на новой арене до 2026 года

Строительство ледового дворца клуба «Торпедо» началось в 2022 году.

Источник: РИА "Новости"

САМАРА, 5 ноября. /ТАСС/. Нижегородский клуб Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Торпедо» может переехать на новую арену в конце 2025 года. Об этом на форуме «Россия — спортивная держава» сообщил президент КХЛ Алексей Морозов, комментарий которого приводит пресс-служба лиги.

Строительство ледового дворца клуба «Торпедо» началось в 2022 году. Объект располагается рядом с футбольным стадионом «Нижний Новгород» и Александро-Невским собором на Стрелке Оки и Волги. Арена сможет принять 12 тыс. зрителей.

«Все идет к тому, что “Торпедо” перед новым годом переедет на новую арену. Получили официальное письмо от клуба с датой, к которой все готовятся и стремятся. Будут тестовые мероприятия, сначала играют команды Молодежной хоккейной лиги — протестировать заполняемость трибун, работу служб, чтобы ничего не мешало проведению матчей КХЛ на самом высоком уровне», — сказал Морозов.

Форум «Россия — спортивная держава» проходит в Самаре и завершится 7 ноября. ТАСС — информационный партнер форума.

