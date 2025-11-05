Клуб КХЛ «Торпедо» может сыграть на новой арене до 2026 года

«Все идет к тому, что “Торпедо” перед новым годом переедет на новую арену. Получили официальное письмо от клуба с датой, к которой все готовятся и стремятся. Будут тестовые мероприятия, сначала играют команды Молодежной хоккейной лиги — протестировать заполняемость трибун, работу служб, чтобы ничего не мешало проведению матчей КХЛ на самом высоком уровне», — сказал Морозов.