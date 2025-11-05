Клуб КХЛ «Торпедо» может сыграть на новой арене до 2026 года

САМАРА, 5 ноября. /ТАСС/. Нижегородский клуб Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Торпедо» может переехать на новую арену в конце 2025 года. Об этом на форуме «Россия — спортивная держава» сообщил президент КХЛ Алексей Морозов, комментарий которого приводит пресс-служба лиги.
Строительство ледового дворца клуба «Торпедо» началось в 2022 году. Объект располагается рядом с футбольным стадионом «Нижний Новгород» и Александро-Невским собором на Стрелке Оки и Волги. Арена сможет принять 12 тыс. зрителей.
«Все идет к тому, что “Торпедо” перед новым годом переедет на новую арену. Получили официальное письмо от клуба с датой, к которой все готовятся и стремятся. Будут тестовые мероприятия, сначала играют команды Молодежной хоккейной лиги — протестировать заполняемость трибун, работу служб, чтобы ничего не мешало проведению матчей КХЛ на самом высоком уровне», — сказал Морозов.
Форум «Россия — спортивная держава» проходит в Самаре и завершится 7 ноября. ТАСС — информационный партнер форума.