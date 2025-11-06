«Локомотив» обыграл «Спартак» и одержал четвертую победу подряд в КХЛ

ЯРОСЛАВЛЬ, 6 ноября. /ТАСС/. Ярославский «Локомотив» одержал победу над московским «Спартаком» со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Ярославле.
Заброшенными шайбами в составе «Локомотива» отметились Максим Шалунов (24-я, 42-я минуты), Максим Березкин (26), Байрон Фрэз (30) и Александр Полунин (36). У проигравших отличились Адам Ружичка (53, 60).
«Локомотив» одержал четвертую победу в КХЛ подряд. В последний раз команда проигрывала в регулярном чемпионате 22 октября в матче с казанским «Ак Барсом» (0:1). Железнодорожники располагаются на 1-й строчке в турнирной таблице Западной конференции, набрав 34 очка в 23 матчах. «Спартак» набрал 27 очков в 23 играх и занимает 6-е место на Западе.
В следующем матче «Локомотив» 8 ноября примет «Ак Барс», «Спартак» 10 ноября дома сыграет с новосибирской «Сибирью».
Боб Хартли
Алексей Жамнов
Даниил Исаев
Артем Загидулин
(00:00-46:19)
Дмитрий Николаев
(c 46:19)
02:52
Мартин Гернат
17:16
Александр Беляев
20:00
Байрон Фрэз
23:47
Максим Шалунов
(Никита Черепанов, Максим Березкин)
24:10
Даниил Орлов
25:14
Максим Березкин
(Мартин Гернат, Артур Каюмов)
29:41
Байрон Фрэз
(Никита Черепанов, Артем Кузин)
35:04
Александр Полунин
(Байрон Фрэз, Денис Алексеев)
35:47
Андрей Миронов
41:03
Максим Шалунов
(Мартин Гернат, Артур Каюмов)
44:15
Даниил Мисюль
52:35
Адам Ружичка
(Александр Пашин, Нэйтан Тодд)
59:35
Даниил Мисюль
59:47
Адам Ружичка
(Джоуи Кин, Нэйтан Тодд)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Главный судья
Никита Шалагин
(Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит