«Локомотив» обыграл «Спартак» и одержал четвертую победу подряд в КХЛ

«Локомотив» одержал четвертую победу в КХЛ подряд. В последний раз команда проигрывала в регулярном чемпионате 22 октября в матче с казанским «Ак Барсом» (0:1). Железнодорожники располагаются на 1-й строчке в турнирной таблице Западной конференции, набрав 34 очка в 23 матчах. «Спартак» набрал 27 очков в 23 играх и занимает 6-е место на Западе.