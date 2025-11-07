Ричмонд
«Торпедо» одержало пятую победу подряд в КХЛ

Нижегородская команда обыграла ЦСКА со счетом 2:1.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Московский ЦСКА уступил нижегородскому «Торпедо» со счетом 1:2 в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Москве.

Заброшенными шайбами в составе «Торпедо» отметились Сергей Гончарук (41-я минута) и Егор Виноградов (58). У проигравших отличился Никита Охотюк (33).

ЦСКА потерпел четвертое подряд поражение в КХЛ, в последний раз команда побеждала 26 октября в игре с хабаровским «Амуром» (2:1). «Торпедо» продлило свою победную серию в КХЛ до пяти матчей, нижегородцы не проигрывают с 24 октября, когда в серии буллитов уступили тольяттинской «Ладе» (2:3).

Армейский клуб располагается на 8-й строчке в турнирной таблице Западной конференции, набрав 22 очка в 23 матчах. «Торпедо» набрало 34 очка в 26 играх и занимает 2-е место на Западе.

В следующем матче ЦСКА 8 ноября примет новосибирскую «Сибирь», «Торпедо» 10 ноября дома сыграет с ярославским «Локомотивом».

ЦСКА
1:2
0:0, 1:0, 0:2
Торпедо
Хоккей, КХЛ, Неделя 10
6.11.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
ЦСКА Арена, 7838 зрителей
Главные тренеры
Игорь Никитин
Алексей Исаков
Вратари
Дмитрий Гамзин
(00:00-57:41)
Иван Кульбаков
2-й период
32:19
Никита Охотюк
(Даниэль Спронг, Ретт Гарднер)
34:25
Владислав Провольнев
3-й период
40:54
Сергей Гончарук
(Алексей Кручинин, Бобби Нарделла)
41:23
Владислав Еременко
46:57
Николай Коваленко
46:57
Егор Виноградов
50:21
Кирилл Воронин
57:18
Егор Виноградов
(Андрей Белевич, Александр Яремчук)
Статистика
ЦСКА
Торпедо
Штрафное время
6
4
Игра в большинстве
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Васильев
(Россия, Санкт-Петербург)
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит