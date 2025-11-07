«Торпедо» одержало пятую победу подряд в КХЛ

ЦСКА потерпел четвертое подряд поражение в КХЛ, в последний раз команда побеждала 26 октября в игре с хабаровским «Амуром» (2:1). «Торпедо» продлило свою победную серию в КХЛ до пяти матчей, нижегородцы не проигрывают с 24 октября, когда в серии буллитов уступили тольяттинской «Ладе» (2:3).