Тренер «Сибири» замучил жесткими методами всю команду, а после 11 поражений подряд наехал на журналистов. Его пора увольнять

При всем этом по очкам новосибирцы еще не настолько сильно отстают от первой восьмерки — от «Салавата» «Сибирь» отделяют всего пять набранных баллов. Сейчас есть все предпосылки к тому, что отрыв, если ничего не предпринимать, будет только увеличиваться. Вторая отставка за два с небольшим месяца — это жестко, но другого выхода у руководителей «Сибири» нет. Пока есть хоть какие-то шансы спасти сезон, надо ими пользоваться.