Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.41
П2
3.44
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.30
П2
2.65
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Чикаго
3
:
Нью-Джерси
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
5
:
Баффало
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Филадельфия
1
:
Эдмонтон
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
3
:
Рейнджерс
7
П1
X
П2

Тренер «Сибири» замучил жесткими методами всю команду, а после 11 поражений подряд наехал на журналистов. Его пора увольнять

Методы Вячеслава Буцаева в современном хоккее уже не работают.

Источник: ХК «Динамо» (Минск)

Лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Эта фраза, как никакая другая, лучше всех олицетворяет положение дел в «Сибири». Команда была уничтожена в Минске местным «Динамо» (0:7) без каких-либо шансов и проиграла уже 11-й матч подряд. А всего за 25 встреч новосибирцы лишь один раз победили в основное время.

Хоккей
КХЛ 2025-2026
Неделя 11, 12.11.2025, 19:10
Динамо Мн
7
Сибирь
0

Уже сейчас становится понятным, что в Новосибирске поторопились с отставкой Вадима Епанчинцева. И совсем уж провалились с кандидатурой его сменщика. Вячеслав Буцаев неплохо работал в «Сочи» и «Витязе», но в «Сибири» его методы не нашли понимания в коллективе. Ведущие хоккеисты откровенно отказываются играть под его руководством, а одного из лучших нападающих Никиту Сошникова обменяли в «Адмирал». Вершиной абсурда стали совершенно странные требования — убрать все лишнее из шкафчиков по образцу НХЛ, в том числе иконы. Также игрокам было запрещено пить воду в течение интенсивных тренировок.

Наверное, такие методы можно было бы как-то понять, если бы они приносили результат, но игра с каждым матчем все хуже. Давно в КХЛ не было настолько безнадежных команд — даже тот же прошлогодний «Барыс», когда убрали всех легионеров, выглядел увереннее.

Окончательно убедило в необходимости перемен в «Сибири» поведение Буцаева на пресс-конференции в Минске. Сначала он сказал, что предложил игрокам прийти отвечать на неудобные вопросы (хотя с чего бы?), а затем назвал журналистов раскольниками (хотя кто расколол команду?), хамил и выдал совершенно неуместное в данной ситуации «Все, я закончил».

Уверенности Буцаева в себе многие могут позавидовать, вот только на команде это позитивно никак не отражается. Менеджеры ищут хоть какие-то выходы из ситуации: только за последнее время «Сибирь» пополнили защитник Орлов, нападающие Чехович, Лещенко, но вряд ли они способны что-то быстро исправить. При этом состав новосибирцев не назовешь откровенно слабым — нападающие Ткачев, Уилсон, Неколенко, защитники Аланов, Ахияров, вратарь Красоткин наверняка пригодились бы и многим топ-клубам.

Вот только чтобы реализовать потенциал игроков, нужно понимание их сильных сторон со стороны тренерского штаба. Возможно, Буцаев не самый плохой тактик, но как психолог и мотиватор в «Сибири» он откровенно провалился. Поверить в это сложно (все же собраны профессионалы), но иногда создается впечатление, что команда совсем не хочет побеждать. Понятно, что Буцаев пришел в сложной ситуации, но кнут без пряника не работает. Антирекорды «Сибири» тому отличный показатель.

При всем этом по очкам новосибирцы еще не настолько сильно отстают от первой восьмерки — от «Салавата» «Сибирь» отделяют всего пять набранных баллов. Сейчас есть все предпосылки к тому, что отрыв, если ничего не предпринимать, будет только увеличиваться. Вторая отставка за два с небольшим месяца — это жестко, но другого выхода у руководителей «Сибири» нет. Пока есть хоть какие-то шансы спасти сезон, надо ими пользоваться.