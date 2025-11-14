«Нефтехимик» обыграл ЦСКА в матче КХЛ

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Нижнекамский «Нефтехимик» со счетом 3:2 одержал победу над московским ЦСКА в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Нижнекамске в присутствии 3 943 зрителей.