«Нефтехимик» обыграл ЦСКА в матче КХЛ

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Лука Профака (25-я минута), Никита Хлыстов (33) и Герман Точилкин (56). У проигравших отличились Даниэль Спронг (19) и Виталий Абрамов (37).
«Нефтехимик» располагается на четвертой строчке турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ, набрав 31 очко после 27 встреч. ЦСКА занимает восьмое место на Западе, на счету команды 26 очков в 26 играх.
Следующий матч ЦСКА на выезде проведет с череповецкой «Северсталью», «Нефтехимик» в гостях сыграет с тольяттинской «Ладой». Встречи пройдут 16 ноября.
Игорь Гришин
Игорь Никитин
Филипп Долганов
Дмитрий Гамзин
(00:00-58:32)
Дмитрий Гамзин
(58:45-59:06)
16:52
15646
18:50
Даниэль Спронг
(Павел Карнаухов)
24:19
Лука Профака
(Булат Шафигуллин, Герман Точилкин)
32:48
Никита Хлыстов
(Матвей Надворный)
36:57
Виталий Абрамов
55:52
Герман Точилкин
(Булат Шафигуллин, Никита Хоружев)
58:45
Денис Зернов
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит