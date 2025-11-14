Ричмонд
«Нефтехимик» обыграл ЦСКА в матче КХЛ

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Нижнекамский «Нефтехимик» со счетом 3:2 одержал победу над московским ЦСКА в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Нижнекамске в присутствии 3 943 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Лука Профака (25-я минута), Никита Хлыстов (33) и Герман Точилкин (56). У проигравших отличились Даниэль Спронг (19) и Виталий Абрамов (37).

«Нефтехимик» располагается на четвертой строчке турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ, набрав 31 очко после 27 встреч. ЦСКА занимает восьмое место на Западе, на счету команды 26 очков в 26 играх.

Следующий матч ЦСКА на выезде проведет с череповецкой «Северсталью», «Нефтехимик» в гостях сыграет с тольяттинской «Ладой». Встречи пройдут 16 ноября.

Нефтехимик
3:2
0:1, 2:1, 1:0
ЦСКА
Хоккей, КХЛ, Неделя 11
14.11.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Нефтехим-Арена
Главные тренеры
Игорь Гришин
Игорь Никитин
Вратари
Филипп Долганов
Дмитрий Гамзин
(00:00-58:32)
Дмитрий Гамзин
(58:45-59:06)
1-й период
16:52
15646
18:50
Даниэль Спронг
(Павел Карнаухов)
2-й период
24:19
Лука Профака
(Булат Шафигуллин, Герман Точилкин)
32:48
Никита Хлыстов
(Матвей Надворный)
36:57
Виталий Абрамов
3-й период
55:52
Герман Точилкин
(Булат Шафигуллин, Никита Хоружев)
58:45
Денис Зернов
Статистика
Нефтехимик
ЦСКА
Штрафное время
2
2
Голы в большинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит