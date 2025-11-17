Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03:00
Рейнджерс
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.13
X
4.45
П2
2.89
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.80
П2
4.51
Хоккей. НХЛ
не начался
Тампа-Бэй
:
Ванкувер
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Миннесота
:
Вегас
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
4
:
Металлург Мг
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
3
:
Динамо Мн
7
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Северсталь
4
:
ЦСКА
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
2
:
Авангард
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
4
:
Нэшвилл
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
2
:
Нефтехимик
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
1
:
Автомобилист
5
П1
X
П2

Разин объяснил, почему перевел Кузнецова в первое звено «Металлурга»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал поражение от СКА в КХЛ (3:4).

Источник: ХК "Металлург"

«Кузнецова мы подняли в первую тройку, потому что Силантьева не было. Почему его не было — секрет фирмы. Кузнецов отдал голевую передачу — молодец. У нас выпали два ведущих форварда. Пытались найти оптимальные сочетания. В чем ключевая причина поражения от СКА? Они забросили четыре шайбы, мы три.

Обидное поражение. Первая шайба в наши ворота следствие того, что некоторые наши люди не вошли в игру. Второй гол — глупейший, но он перевернул ход матча. Побились, поборолись. СКА с победой. Смолин не был виноват в пропущенных шайбах, но они зашли. Вратари хорошо играют, когда выручают. А то, что не виноват — это другая история.

В целом, играли хорошо. Первая, вторая пропущенные шайбы — следствие глупых ошибок. Сами дали уверенность команде, где много молодых. После второй заброшенной они побежали. В поражении виноваты сами. Команда, ведущая в счете, всегда стараемся действовать на удержание. В этом ничего такого», — цитирует Разина КХЛ.