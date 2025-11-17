Разин объяснил, почему перевел Кузнецова в первое звено «Металлурга»

«Кузнецова мы подняли в первую тройку, потому что Силантьева не было. Почему его не было — секрет фирмы. Кузнецов отдал голевую передачу — молодец. У нас выпали два ведущих форварда. Пытались найти оптимальные сочетания. В чем ключевая причина поражения от СКА? Они забросили четыре шайбы, мы три.



Обидное поражение. Первая шайба в наши ворота следствие того, что некоторые наши люди не вошли в игру. Второй гол — глупейший, но он перевернул ход матча. Побились, поборолись. СКА с победой. Смолин не был виноват в пропущенных шайбах, но они зашли. Вратари хорошо играют, когда выручают. А то, что не виноват — это другая история.



В целом, играли хорошо. Первая, вторая пропущенные шайбы — следствие глупых ошибок. Сами дали уверенность команде, где много молодых. После второй заброшенной они побежали. В поражении виноваты сами. Команда, ведущая в счете, всегда стараемся действовать на удержание. В этом ничего такого», — цитирует Разина КХЛ.