«Сибирь» установила клубный антирекорд по числу поражений подряд

«Сибирь» потерпела 13-е поражение подряд, установив клубный антирекорд по этому показателю за один сезон. Ранее на старте регулярного чемпионата сезона-2017/18 команда из Новосибирска потерпела 12 поражений подряд. С учетом сезона-2016/17 серия поражений составила 13 игр, в заключительном матче регулярного чемпионата того розыгрыша «Сибирь» уступила «Трактору» (1:4).