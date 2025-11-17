Ричмонд
«Сибирь» установила клубный антирекорд по числу поражений подряд

Хоккеисты «Сибири» потерпели 13-е поражение кряду.

Источник: ХК "Сибирь"

НОВОСИБИРСК, 17 ноября. /ТАСС/. Китайский «Шанхай Дрэгонс» со счетом 3:0 обыграл новосибирскую «Сибирь» в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Новосибирске в присутствии 11 226 зрителей.

Заброшенными шайбами отметились Гейдж Куинни (21-я и 26-я минуты) и Ник Меркли (51).

«Сибирь» потерпела 13-е поражение подряд, установив клубный антирекорд по этому показателю за один сезон. Ранее на старте регулярного чемпионата сезона-2017/18 команда из Новосибирска потерпела 12 поражений подряд. С учетом сезона-2016/17 серия поражений составила 13 игр, в заключительном матче регулярного чемпионата того розыгрыша «Сибирь» уступила «Трактору» (1:4).

14 ноября «Сибирь» объявила об отставке главного тренера Вячеслава Буцаева. Исполняющим обязанности был назначен Ярослав Люзенков.

«Сибирь» располагается на 11-й строчке турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ, набрав 17 очков после 27 встреч. «Шанхай Дрэгонс» занимает 6-е место в Западной конференции, на счету команды 30 очков в 26 играх.

Следующий матч «Сибирь» проведет 20 ноября в гостях против московского «Динамо». «Шанхай Дрэгонс» 19 ноября на выезде встретится с ярославским «Локомотивом».

Сибирь
0:3
0:0, 0:2, 0:1
Шанхай Дрэгонс
Хоккей, КХЛ, Неделя 12
17.11.2025, 15:30 (МСК UTC+3)
Сибирь-Арена
Главные тренеры
Ярослав Люзенков
Жерар Галлан
Вратари
Антон Красоткин
(00:00-58:34)
Патрик Рибар
1-й период
03:58
Кевин Лабанк
16:23
Уилл Райлли
17:47
Вячеслав Лещенко
2-й период
20:11
Гейдж Куинни
(Кевин Лабанк, Ник Меркли)
25:36
Гейдж Куинни
(Райан Спунер, Кевин Лабанк)
30:58
Джейк Бишофф
36:37
Михаил Орлов
39:20
Уилл Райлли
3-й период
42:57
Тимур Ахияров
50:08
Иван Климович
50:41
Ник Меркли
(Гейдж Куинни, Райан Спунер)
53:31
Александр Лукин
53:31
Уилл Райлли
53:40
Никита Попугаев
58:04
Владислав Кара
58:04
Остин Вагнер
Статистика
Сибирь
Шанхай Дрэгонс
Штрафное время
15
17
Голы в большинстве
0
2
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Светилов
(Россия, Москва)
Главный судья
Глеб Лазарев
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит