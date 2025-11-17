«Сибирь» установила клубный антирекорд по числу поражений подряд

НОВОСИБИРСК, 17 ноября. /ТАСС/. Китайский «Шанхай Дрэгонс» со счетом 3:0 обыграл новосибирскую «Сибирь» в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Новосибирске в присутствии 11 226 зрителей.
Заброшенными шайбами отметились Гейдж Куинни (21-я и 26-я минуты) и Ник Меркли (51).
«Сибирь» потерпела 13-е поражение подряд, установив клубный антирекорд по этому показателю за один сезон. Ранее на старте регулярного чемпионата сезона-2017/18 команда из Новосибирска потерпела 12 поражений подряд. С учетом сезона-2016/17 серия поражений составила 13 игр, в заключительном матче регулярного чемпионата того розыгрыша «Сибирь» уступила «Трактору» (1:4).
14 ноября «Сибирь» объявила об отставке главного тренера Вячеслава Буцаева. Исполняющим обязанности был назначен Ярослав Люзенков.
«Сибирь» располагается на 11-й строчке турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ, набрав 17 очков после 27 встреч. «Шанхай Дрэгонс» занимает 6-е место в Западной конференции, на счету команды 30 очков в 26 играх.
Следующий матч «Сибирь» проведет 20 ноября в гостях против московского «Динамо». «Шанхай Дрэгонс» 19 ноября на выезде встретится с ярославским «Локомотивом».
Ярослав Люзенков
Жерар Галлан
Антон Красоткин
(00:00-58:34)
Патрик Рибар
03:58
Кевин Лабанк
16:23
Уилл Райлли
17:47
Вячеслав Лещенко
20:11
Гейдж Куинни
(Кевин Лабанк, Ник Меркли)
25:36
Гейдж Куинни
(Райан Спунер, Кевин Лабанк)
30:58
Джейк Бишофф
36:37
Михаил Орлов
39:20
Уилл Райлли
42:57
Тимур Ахияров
50:08
Иван Климович
50:41
Ник Меркли
(Гейдж Куинни, Райан Спунер)
53:31
Александр Лукин
53:31
Уилл Райлли
53:40
Никита Попугаев
58:04
Владислав Кара
58:04
Остин Вагнер
Главный судья
Алексей Светилов
(Россия, Москва)
Главный судья
Глеб Лазарев
(Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит