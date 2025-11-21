Ричмонд
Хоккейная «Сибирь» прервала разгромную серию поражений, обыграв столичное «Динамо»

Хоккейная «Сибирь» наконец-то прервала свою длинную серию из тринадцати поражений. На выезде новосибирская команда в невероятно напряженном поединке одолела московское «Динамо».

Источник: БЕЛТА

Хоккейная «Сибирь» наконец-то прервала свою длинную серию из тринадцати поражений. На выезде новосибирская команда в невероятно напряженном поединке одолела московское «Динамо».

Регулярное время матча завершилось вничью. «Сибирь» вела в счете благодаря шайбам Алексея Яковлева и дублю Ивана Чеховича, однако «Динамо» смогло сравнять счет, отправив третью шайбу за три секунды до конца третьего периода.

В овертайме победитель не выявился, и судьба матча решалась в буллитах, где успех был на стороне «Сибири». Надежную игру в воротах новосибирской команды продемонстрировал голкипер Антон Красоткин, отразивший 36 бросков в створ.

Динамо М
3:4
1:1, 0:2, 2:0, 0:0
Б
Сибирь
Хоккей, КХЛ, Неделя 12
20.11.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
ВТБ Арена, 7973 зрителя
Главные тренеры
Вячеслав Козлов
Ярослав Люзенков
Вратари
Владислав Подъяпольский
(00:00-58:21)
Антон Красоткин
(00:00-65:00)
Владислав Подъяпольский
(59:57-65:00)
1-й период
03:36
Тимур Ахияров
03:53
Алексей Яковлев
(Егор Аланов)
15:13
Сергей Артемьев
(Даниил Пыленков, Игорь Ожиганов)
16:05
Иван Чехович
2-й период
23:51
Иван Чехович
(Федор Гордеев, Владимир Ткачев)
30:56
Артем Сергеев
32:26
Иван Чехович
(Владимир Ткачев, Архип Неколенко)
3-й период
42:39
Иван Климович
48:30
Дилан Сикьюра
49:27
Максим Джиошвили
55:46
Дилан Сикьюра
(Даниил Пыленков, Джордан Уил)
59:57
Максим Комтуа
(Дилан Сикьюра, Даниил Пыленков)
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Владимир Ткачев
(Сибирь)
Статистика
Динамо М
Сибирь
Штрафное время
6
6
Игра в большинстве
3
3
Голы в большинстве
0
1
Голы в меньшинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит