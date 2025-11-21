Хоккейная «Сибирь» прервала разгромную серию поражений, обыграв столичное «Динамо»

Хоккейная «Сибирь» наконец-то прервала свою длинную серию из тринадцати поражений. На выезде новосибирская команда в невероятно напряженном поединке одолела московское «Динамо».
Регулярное время матча завершилось вничью. «Сибирь» вела в счете благодаря шайбам Алексея Яковлева и дублю Ивана Чеховича, однако «Динамо» смогло сравнять счет, отправив третью шайбу за три секунды до конца третьего периода.
В овертайме победитель не выявился, и судьба матча решалась в буллитах, где успех был на стороне «Сибири». Надежную игру в воротах новосибирской команды продемонстрировал голкипер Антон Красоткин, отразивший 36 бросков в створ.
Вячеслав Козлов
Ярослав Люзенков
Владислав Подъяпольский
(00:00-58:21)
Антон Красоткин
(00:00-65:00)
Владислав Подъяпольский
(59:57-65:00)
03:36
Тимур Ахияров
03:53
Алексей Яковлев
(Егор Аланов)
15:13
Сергей Артемьев
(Даниил Пыленков, Игорь Ожиганов)
16:05
Иван Чехович
23:51
Иван Чехович
(Федор Гордеев, Владимир Ткачев)
30:56
Артем Сергеев
32:26
Иван Чехович
(Владимир Ткачев, Архип Неколенко)
42:39
Иван Климович
48:30
Дилан Сикьюра
49:27
Максим Джиошвили
55:46
Дилан Сикьюра
(Даниил Пыленков, Джордан Уил)
59:57
Максим Комтуа
(Дилан Сикьюра, Даниил Пыленков)
победный бросок: Владимир Ткачев
(Сибирь)
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит