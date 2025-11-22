«Амур» в гостях обыграл «Локомотив» в матче КХЛ с 10 шайбами

Игра завершилась результативной победой хабаровчан — 6:4. У гостей дубль оформил Евгений Свечников (2-я минута, 47), по одной шайбе забросили Ярослав Дыбленко (6), Ярослав Лихачев (16), Алекс Бродхерст (24) и Кирилл Петьков (38).
У железнодорожников отличились Максим Березкин (6), Александр Радулов (21), Алексей Береглазов (45) и Егор Сурин (47).
После этого матча «Амур» поднялся на 7-е место в таблице Восточной конференции (28 очков), а «Локомотив» делит лидерство на Западе (41 балл).
Хоккей, КХЛ, Неделя 12
22.11.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Арена-2000
Главные тренеры
Боб Хартли
Александр Гальченюк
Вратари
Даниил Исаев
Дамир Шаймарданов
Судейская бригада
Главный судья
Антон Гофман
(Россия, Москва)
Главный судья
Владимир Мочалов
(Россия, Москва)
