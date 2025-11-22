Ричмонд
«Амур» в гостях обыграл «Локомотив» в матче КХЛ с 10 шайбами

Хабаровский «Амур» в гостях обыграл ярославский «Локомотив» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Игра завершилась результативной победой хабаровчан — 6:4. У гостей дубль оформил Евгений Свечников (2-я минута, 47), по одной шайбе забросили Ярослав Дыбленко (6), Ярослав Лихачев (16), Алекс Бродхерст (24) и Кирилл Петьков (38).

У железнодорожников отличились Максим Березкин (6), Александр Радулов (21), Алексей Береглазов (45) и Егор Сурин (47).

После этого матча «Амур» поднялся на 7-е место в таблице Восточной конференции (28 очков), а «Локомотив» делит лидерство на Западе (41 балл).

Локомотив
4:6
0:0, 0:0, 0:0
Амур
Хоккей, КХЛ, Неделя 12
22.11.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Арена-2000
Главные тренеры
Боб Хартли
Александр Гальченюк
Вратари
Даниил Исаев
Дамир Шаймарданов
Судейская бригада
Главный судья
Антон Гофман
(Россия, Москва)
Главный судья
Владимир Мочалов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит