Хабаровский «Амур» на выезде уступил московскому «Динамо»

Второй игровой отрезок игроки «Динамо» начали ещё более активно, что, впрочем, результат им не принесло — ни длительные атаки, ни большинство не помогли хозяевам сравнять счёт. Хороший шанс при этом бело-голубые предоставили гостям, когда под конец периода остались в меньшинстве. «Амур» ответил большим количеством моментов, но, к сожалению, безрезультатно.