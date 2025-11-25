Хабаровский «Амур» на выезде уступил московскому «Динамо»

Хабаровский хоккейный клуб «Амур» в ходе очередного турне встретился с московским «Динамо» — матч завершился победой хозяев ледяного поля со счётом 4:2. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», в составе тигров забитыми шайбами отличились Илья Талалуев и Алекс Броадхёрст.
По информации пресс-службы ХК «Динамо», бело-голубые с первых минут матча начали вести себя активно и воспользовались удалением хабаровчанина Егора Воронкова, которое произошло всего спустя минуту и 20 секунд игры. Большинство реализовал Дилан Сикьюра, которому передачами помогли Даниил Пыленков и Антон Слепышев. Он открыл счёт на отметке 02:15.
Продолжение периода была равным у обоих команд, однако напряжённее обстановка наблюдалась у ворот голкипера «тигров» Максима Дорожко. Переломить ситуацию «Амур» смог лишь на последней минуте периода и выстрелили дуплетом — точные броски на свой счёт записали Илья Талалуев и Алекс Броадхёрст.
Второй игровой отрезок игроки «Динамо» начали ещё более активно, что, впрочем, результат им не принесло — ни длительные атаки, ни большинство не помогли хозяевам сравнять счёт. Хороший шанс при этом бело-голубые предоставили гостям, когда под конец периода остались в меньшинстве. «Амур» ответил большим количеством моментов, но, к сожалению, безрезультатно.
Третий период отметился большим количеством атак «Динамо» по воротам «тигров», на что гости отвечали опасными контратаками. Однако удача на этот раз оказалась на стороне москвичей. Так, большинство смог реализовать Дилан Сикьюра. Хозяева на достигнутом не остановились.
За две с лишним минуты до конца основного времени матча Джордан Уил оказался первым на добивании и вывел хозяев вперед. Хабаровчане организовывали финальный штурм, но Максим Комтуа установил окончательный счет в матче, поразив пустые ворота гостей — 4:2.
Напомним, что в предыдущем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Амур» встречался с лидером конференции «Запад» — командой «Локомотив» из Ярославля. Железнодорожникам на этот раз не повезло — гостям они уступили со счётом 4:6. Впереди у «Амура» выезд во Владивосток на встречу с «Адмиралом» 26 ноября.
Отметим, на сегодняшний день «тигры» занимают седьмую строчку турнирной таблицы КХЛ в дивизионе «Восток». На счету «Амура» 28 очков, которые были заработаны в ходе 29 игр. В тоже время владивостокский «Адмирал» на «Востоке» находится на девятой строчке рейтинга с 26 очками.
Вячеслав Козлов
Александр Гальченюк
Максим Моторыгин
(00:00-59:47)
Максим Дорожко
(00:00-58:24)
Максим Дорожко
(c 58:57)
01:20
Егор Воронков
02:15
Дилан Сикьюра
(Антон Слепышев, Даниил Пыленков)
19:37
Илья Талалуев
(Егор Воронков, Артем Шварев)
19:46
Алекс Бродхерст
(Олег Ли, Алекс Гальченюк)
25:51
Ярослав Дыбленко
37:13
Джордан Уил
49:43
Рауль Акмальдинов
50:51
Дилан Сикьюра
(Джордан Уил, Даниил Пыленков)
53:08
Дилан Сикьюра
53:08
Дилан Сикьюра
53:08
Ярослав Лихачев
53:08
Ярослав Лихачев
57:26
Джордан Уил
(Фредрик Классон, Антон Слепышев)
58:57
Максим Комтуа
(Максим Мамин)
Главный судья
Дмитрий Беляев
(Россия, Москва)
Главный судья
Алексей Светилов
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит