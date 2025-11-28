Минские динамовцы обыграли «Торпедо» на старте выездной серии

В первом матче выездной серии подопечные Дмитрия Квартальнова встречались с «Торпедо» в Нижнем Новгороде. Стартовая треть прошла с небольшим игровым преимуществом минчан, но на перерыв команды отправились при нулях на табло. Счет в игре был открыт на 35-й минуте — хозяева поразили ворота Зака Фукале, находясь при этом в меньшинстве.
Динамовцы успели отыграться до конца второго периода: с передачи Сэма Энаса отличился Виталий Пинчук, оба форварда продлили личные результативные серии до семи матчей. В начале заключительной трети Вадим Шипачев вывел «зубров» вперед, больше до финальной сирены цифры на табло не менялись. Результат игры — 2:1 в пользу «Динамо».
Эта победа стала для столичного клуба третьей подряд, «бело-голубые» делят с «Локомотивом» второе место в Западной конференции, уступая одно очко «Северстали». Далее наша команда отправится на Дальний Восток. 30 ноября «зубры» встретятся с «Адмиралом», игра стартует в 10 часов утра по белорусскому времени. 2 декабря минчан ожидает поединок с хабаровским «Амуром».
Алексей Исаков
Дмитрий Квартальнов
Денис Костин
(00:00-56:55)
Закари Фукале
16:46
Егор Соколов
22:25
Тай Смит
30:16
Сергей Гончарук
30:16
Андрей Стась
30:16
Андрей Стась
33:00
Андрей Белевич
34:59
Сергей Гончарук
37:54
Виталий Пинчук
(Алекс Лимож, Сэм Энас)
41:12
Вадим Шипачев
(Роберт Хэмилтон, Даниил Липский)
50:39
Сергей Гончарук
50:39
Брэйди Лайл
56:55
Даниил Липский
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Алексей Светилов
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит