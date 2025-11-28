Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
14:30
Металлург Мг
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.30
X
6.61
П2
8.00
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.47
X
5.09
П2
6.73
Хоккей. НХЛ
22:00
Рейнджерс
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
2.36
X
4.41
П2
2.50
Хоккей. НХЛ
23:00
Колорадо
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
1.63
X
5.00
П2
4.70
Хоккей. КХЛ
не начался
Сибирь
:
Автомобилист
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
3
:
Нэшвилл
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
4
:
Юта
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Коламбус
3
:
Питтсбург
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
4
:
Торонто
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
5
:
Виннипег
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Айлендерс
3
:
Филадельфия
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Анахайм
5
:
Лос-Анджелес
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
0
:
Нью-Джерси
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
1
:
Монреаль
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
3
:
Ванкувер
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
4
:
Оттава
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
3
:
Калгари
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Миннесота
3
:
Колорадо
2
П1
X
П2

Минские динамовцы обыграли «Торпедо» на старте выездной серии

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» удачно начали очередное гостевое турне в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2025/26.

Источник: РИА "Новости"

В первом матче выездной серии подопечные Дмитрия Квартальнова встречались с «Торпедо» в Нижнем Новгороде. Стартовая треть прошла с небольшим игровым преимуществом минчан, но на перерыв команды отправились при нулях на табло. Счет в игре был открыт на 35-й минуте — хозяева поразили ворота Зака Фукале, находясь при этом в меньшинстве.

Динамовцы успели отыграться до конца второго периода: с передачи Сэма Энаса отличился Виталий Пинчук, оба форварда продлили личные результативные серии до семи матчей. В начале заключительной трети Вадим Шипачев вывел «зубров» вперед, больше до финальной сирены цифры на табло не менялись. Результат игры — 2:1 в пользу «Динамо».

Эта победа стала для столичного клуба третьей подряд, «бело-голубые» делят с «Локомотивом» второе место в Западной конференции, уступая одно очко «Северстали». Далее наша команда отправится на Дальний Восток. 30 ноября «зубры» встретятся с «Адмиралом», игра стартует в 10 часов утра по белорусскому времени. 2 декабря минчан ожидает поединок с хабаровским «Амуром».

Торпедо
1:2
0:0, 1:1, 0:1
Динамо Мн
Хоккей, КХЛ, Неделя 13
28.11.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
КРК Нагорный, 5500 зрителей
Главные тренеры
Алексей Исаков
Дмитрий Квартальнов
Вратари
Денис Костин
(00:00-56:55)
Закари Фукале
1-й период
16:46
Егор Соколов
2-й период
22:25
Тай Смит
30:16
Сергей Гончарук
30:16
Андрей Стась
30:16
Андрей Стась
33:00
Андрей Белевич
34:59
Сергей Гончарук
37:54
Виталий Пинчук
(Алекс Лимож, Сэм Энас)
3-й период
41:12
Вадим Шипачев
(Роберт Хэмилтон, Даниил Липский)
50:39
Сергей Гончарук
50:39
Брэйди Лайл
56:55
Даниил Липский
Статистика
Торпедо
Динамо Мн
Штрафное время
8
10
Игра в большинстве
3
2
Голы в меньшинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Алексей Светилов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит