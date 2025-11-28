Минские динамовцы обыграли «Торпедо» на старте выездной серии

В первом матче выездной серии подопечные Дмитрия Квартальнова встречались с «Торпедо» в Нижнем Новгороде. Стартовая треть прошла с небольшим игровым преимуществом минчан, но на перерыв команды отправились при нулях на табло. Счет в игре был открыт на 35-й минуте — хозяева поразили ворота Зака Фукале, находясь при этом в меньшинстве.