«Салават Юлаев» победил ЦСКА в матче КХЛ

Заброшенными шайбами в составе «Салавата Юлаева» отметились Джек Родуолд (5-я минута) и Александр Жаровский (37). У ЦСКА отличились Денис Гурьянов (43) и Прохор Полтапов (47). Победный буллит на счету Шелдона Ремпала.
В заявку ЦСКА на матч не вошли защитник Никита Нестеров и лучший бомбардир команды нападающий Даниэль Спронг.
ЦСКА потерпел третье поражение в четырех последних матчах в КХЛ, единственную победу на этом отрезке команда одержала над тольяттинской «Ладой» (4:2). «Салават Юлаев» выиграл третий матч подряд в КХЛ, ранее подопечные Виктора Козлова победили нижнекамский «Нефтехимик» (3:1) и астанинский «Барыс» (7:4).
ЦСКА располагается на 8-й строчке в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 32 очка в 32 матчах. «Салават Юлаев» с 29 очками после 31 игры занимает 7-е место на Востоке. В следующем матче ЦСКА 3 декабря дома сыграет против нижегородского «Торпедо», «Салават Юлаев» в тот же день в гостях встретится с китайским «Шанхай Дрэгонс».
В других матчах понедельника череповецкая «Северсталь» одержала домашнюю победу над челябинским «Трактором» (3:2), «Барыс» на выезде уступил новосибирской «Сибири» (1:4).
Игорь Никитин
Виктор Козлов
Дмитрий Гамзин
Семен Вязовой
04:03
Николай Коваленко
04:20
Джек Родуолд
(Александр Жаровский, Шелдон Ремпал)
34:50
Иван Дроздов
36:42
Александр Жаровский
(Джек Родуолд, Дин Стюарт)
39:13
Евгений Кулик
42:50
Денис Гурьянов
(Джереми Рой, Матвей Шуравин)
44:34
Шелдон Ремпал
46:00
Прохор Полтапов
(Виталий Абрамов, Иван Патрихаев)
46:36
Ретт Гарднер
51:30
Прохор Полтапов
победный бросок: Шелдон Ремпал
(Салават Юлаев)
Главный судья
Александр Сергеев
(Россия, Жуковский)
Главный судья
Антон Гофман
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит