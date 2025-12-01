Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
02.12
Нью-Джерси
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.50
П2
3.00
Хоккей. НХЛ
02.12
Филадельфия
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
2.12
X
4.40
П2
2.88
Хоккей. НХЛ
02.12
Баффало
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
2.32
X
4.50
П2
2.55
Хоккей. НХЛ
02.12
Сент-Луис
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.01
X
4.50
П2
3.04
Хоккей. НХЛ
02.12
Сан-Хосе
:
Юта
Все коэффициенты
П1
3.15
X
4.47
П2
2.00
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
4
:
Торпедо
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
ЦСКА
2
:
Салават Юлаев
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
3
:
Трактор
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сибирь
4
:
Барыс
1
П1
X
П2

«Салават Юлаев» победил ЦСКА в матче КХЛ

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу над московским ЦСКА со счетом 3:2 после серии буллитов в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Москве в присутствии 7 895 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе «Салавата Юлаева» отметились Джек Родуолд (5-я минута) и Александр Жаровский (37). У ЦСКА отличились Денис Гурьянов (43) и Прохор Полтапов (47). Победный буллит на счету Шелдона Ремпала.

В заявку ЦСКА на матч не вошли защитник Никита Нестеров и лучший бомбардир команды нападающий Даниэль Спронг.

ЦСКА потерпел третье поражение в четырех последних матчах в КХЛ, единственную победу на этом отрезке команда одержала над тольяттинской «Ладой» (4:2). «Салават Юлаев» выиграл третий матч подряд в КХЛ, ранее подопечные Виктора Козлова победили нижнекамский «Нефтехимик» (3:1) и астанинский «Барыс» (7:4).

ЦСКА располагается на 8-й строчке в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 32 очка в 32 матчах. «Салават Юлаев» с 29 очками после 31 игры занимает 7-е место на Востоке. В следующем матче ЦСКА 3 декабря дома сыграет против нижегородского «Торпедо», «Салават Юлаев» в тот же день в гостях встретится с китайским «Шанхай Дрэгонс».

В других матчах понедельника череповецкая «Северсталь» одержала домашнюю победу над челябинским «Трактором» (3:2), «Барыс» на выезде уступил новосибирской «Сибири» (1:4).

ЦСКА
2:3
0:1, 0:1, 2:0, 0:0
Б
Салават Юлаев
Хоккей, КХЛ, Неделя 14
1.12.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
ЦСКА Арена, 7895 зрителей
Главные тренеры
Игорь Никитин
Виктор Козлов
Вратари
Дмитрий Гамзин
Семен Вязовой
1-й период
04:03
Николай Коваленко
04:20
Джек Родуолд
(Александр Жаровский, Шелдон Ремпал)
2-й период
34:50
Иван Дроздов
36:42
Александр Жаровский
(Джек Родуолд, Дин Стюарт)
39:13
Евгений Кулик
3-й период
42:50
Денис Гурьянов
(Джереми Рой, Матвей Шуравин)
44:34
Шелдон Ремпал
46:00
Прохор Полтапов
(Виталий Абрамов, Иван Патрихаев)
46:36
Ретт Гарднер
51:30
Прохор Полтапов
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Шелдон Ремпал
(Салават Юлаев)
Статистика
ЦСКА
Салават Юлаев
Штрафное время
8
4
Голы в большинстве
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Александр Сергеев
(Россия, Жуковский)
Главный судья
Антон Гофман
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит