«Сибирь» обыграла «Барыс» в Новосибирске со счётом 4:1

Матч регулярного чемпионата КХЛ прошёл 1 декабря на «Сибирь-Арене».

Источник: Om1 Новосибирск

Хоккейный клуб «Сибирь» выиграл у «Барыса» в Новосибирске со счётом 4:1. Матч регулярного чемпионата КХЛ прошёл 1 декабря на «Сибирь-Арене», сообщили в пресс-службе команды.

Новосибирцы открыли счёт в первом периоде и сумели трижды поразить ворота соперника в течение первых 18 минут. Шайбы забросили Антон Косолапов, Архип Неколенко и Михаил Абрамов.

Во втором периоде «Барыс» сократил отставание — отличился Макс Уиллман. В концовке встречи, на 59-й минуте, Иван Чехович отправил четвёртую шайбу в ворота гостей и установил итоговый счёт.

Исполняющий обязанности главного тренера «Сибири» Ярослав Люзенков после игры отметил:

«Хороший был первый период, хороший настрой и в атаке здорово сыграли, забили голы. Во втором соперник начал уже по-другому действовать, активно. Немного мы сбавили обороты и они перехватили инициативу. Этот гол в конце второго периода немного психологически надломил нас — ребята уже вышли на третий период закрепощённые и где-то старались удержать счёт. В принципе, оно и должно было так сложиться, соперник начал нагнетать. Но хочется, чтобы мы не один период так играли, а два-три, поактивнее в атаке. Молодцы, что выстояли в нужный момент и забили гол в пустые ворота».

Сибирь
4:1
3:0, 0:1, 1:0
Барыс
Хоккей, КХЛ, Неделя 14
1.12.2025, 15:30 (МСК UTC+3)
Сибирь-Арена, 11107 зрителей
Главные тренеры
Ярослав Люзенков
Михаил Кравец
Вратари
Антон Красоткин
Никита Бояркин
(00:00-57:21)
Никита Бояркин
(c 58:14)
1-й период
05:05
Михаил Абрамов
14:18
Илья Федотов
14:18
Иан Маккошен
14:18
Иан Маккошен
14:40
Антон Косолапов
(Чэйз Приски, Скотт Уилсон)
15:21
Архип Неколенко
(Семен Кошелев, Чэйз Приски)
17:30
Михаил Абрамов
(Михаил Орлов, Скотт Уилсон)
2-й период
39:40
Макс Уиллман
(Райлли Уолш)
3-й период
48:22
Джейк Мэсси
51:21
Владислав Кара
58:14
Иван Чехович
(Семен Кошелев)
Статистика
Сибирь
Барыс
Штрафное время
6
6
Игра в большинстве
2
2
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Николай Красотин
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит