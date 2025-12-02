«Сибирь» обыграла «Барыс» в Новосибирске со счётом 4:1

«Хороший был первый период, хороший настрой и в атаке здорово сыграли, забили голы. Во втором соперник начал уже по-другому действовать, активно. Немного мы сбавили обороты и они перехватили инициативу. Этот гол в конце второго периода немного психологически надломил нас — ребята уже вышли на третий период закрепощённые и где-то старались удержать счёт. В принципе, оно и должно было так сложиться, соперник начал нагнетать. Но хочется, чтобы мы не один период так играли, а два-три, поактивнее в атаке. Молодцы, что выстояли в нужный момент и забили гол в пустые ворота».