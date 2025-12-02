Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03.12
Айлендерс
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
2.88
X
4.50
П2
2.10
Хоккей. НХЛ
03.12
Детройт
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.63
П2
3.62
Хоккей. НХЛ
03.12
Монреаль
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.47
X
4.40
П2
2.40
Хоккей. НХЛ
03.12
Рейнджерс
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.66
X
4.40
П2
2.26
Хоккей. НХЛ
03.12
Флорида
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.58
П2
3.12
Хоккей. НХЛ
03.12
Нэшвилл
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.31
П2
2.63
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
2
:
Сочи
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Амур
2
:
Динамо Мн
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
6
:
Юта
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
1
:
Анахайм
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
5
:
Виннипег
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
3
:
Коламбус
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
1
:
Питтсбург
5
П1
X
П2

«Сибирь» расторгла контракт с Бутузовым, игравшим за клуб в восьми сезонах

Новосибирская «Сибирь» расторгла контракт с хоккеистом Владимиром Бутузовым.

Источник: пресс-служба ХК "Сибирь"

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Новосибирская «Сибирь» расторгла контракт с нападающим Владимиром Бутузовым, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Хоккейный клуб “Сибирь” расторг контракт с нападающим Владимиром Бутузовым по соглашению сторон. Мы благодарим Владимира за игру в составе нашей команды и желаем успехов!» — отмечается в заявлении.

Бутузову 31 год. В текущем сезоне он провел 25 матчей в КХЛ, в которых набрал 2 очка (1 гол + 1 передача). Он выступал за «Сибирь» с 2013 по 2017 год, а затем с 2022 года. В составе новосибирского клуба провел 379 матчей, набрав 142 очка (68+74). Также в КХЛ он играл за владивостокский «Адмирал» и хабаровский «Амур».

«Сибирь» занимает последнее, 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 23 очка в 32 матчах. Также во вторник клуб выставил на драфт отказов нападающего Кирилла Рассказова.