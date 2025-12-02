«Сибирь» расторгла контракт с Бутузовым, игравшим за клуб в восьми сезонах

Бутузову 31 год. В текущем сезоне он провел 25 матчей в КХЛ, в которых набрал 2 очка (1 гол + 1 передача). Он выступал за «Сибирь» с 2013 по 2017 год, а затем с 2022 года. В составе новосибирского клуба провел 379 матчей, набрав 142 очка (68+74). Также в КХЛ он играл за владивостокский «Адмирал» и хабаровский «Амур».