Московское «Динамо» одержало четвертую победу подряд в КХЛ

Шайбу на 65-й минуте забросил Дилан Сикьюра.
«Северсталь» потерпела второе поражение в девяти последних матчах в КХЛ. «Динамо» одержало четвертую победу подряд. В последний раз москвичи проигрывали 20 ноября в матче с новосибирской «Сибирью» (3:4 после серии буллитов).
«Северсталь» вышла на первое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 47 очков в 34 матчах. «Динамо» набрало 42 очка в 32 играх и занимает четвертое место на Западе.
В следующем матче «Северсталь» 5 декабря в гостях сыграет с екатеринбургским «Автомобилистом», «Динамо» в тот же день на выезде встретится с тольяттинской «Ладой».
Андрей Козырев
Вячеслав Козлов
Александр Самойлов
Максим Моторыгин
18:34
Кирилл Адамчук
19:19
Александр Скоренов
64:03
Данил Аймурзин
64:55
Дилан Сикьюра
(Даниил Пыленков, Никита Гусев)
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит