«Локомотив» победил «Амур» и прервал серию из трех поражений в КХЛ

ХАБАРОВСК, 4 декабря. /ТАСС/. Ярославский «Локомотив» одержал победу над хабаровским «Амуром» со счетом 3:0 в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Хабаровске.
Голы забили Байрон Фрэз (49-я минута), Артур Каюмов (52) и Александр Полунин (58).
«Амур» потерпел пятое поражение подряд. В последний раз команда побеждала 22 ноября, тогда «Амур» также встречался с «Локомотивом» (6:4). Команда из Ярославля прервала серию поражений из трех матчей.
«Амур» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 29 очков в 33 матчах. «Локомотив» набрал 46 очков в 35 играх и занимает третье место на Западе.
В следующем матче «Амур» 6 декабря дома сыграет против петербургского СКА, «Локомотив» в тот же день на выезде встретится с «Адмиралом» из Владивостока.
Боб Хартли
Максим Дорожко
Даниил Исаев
23:01
Кирилл Ураков
27:28
Кирилл Ураков
43:38
Илья Талалуев
43:38
Егор Сурин
45:08
Марк Ульев
48:39
Байрон Фрэз
(Артур Каюмов, Рушан Рафиков)
49:20
Никита Евсеев
51:04
Артур Каюмов
(Денис Алексеев, Байрон Фрэз)
57:38
Александр Полунин
(Павел Красковский)
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Александр Дударов
(Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит