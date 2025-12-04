Ричмонд
«Локомотив» победил «Амур» и прервал серию из трех поражений в КХЛ

Встреча в Хабаровске завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.

Источник: КХЛ

ХАБАРОВСК, 4 декабря. /ТАСС/. Ярославский «Локомотив» одержал победу над хабаровским «Амуром» со счетом 3:0 в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Хабаровске.

Голы забили Байрон Фрэз (49-я минута), Артур Каюмов (52) и Александр Полунин (58).

«Амур» потерпел пятое поражение подряд. В последний раз команда побеждала 22 ноября, тогда «Амур» также встречался с «Локомотивом» (6:4). Команда из Ярославля прервала серию поражений из трех матчей.

«Амур» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 29 очков в 33 матчах. «Локомотив» набрал 46 очков в 35 играх и занимает третье место на Западе.

В следующем матче «Амур» 6 декабря дома сыграет против петербургского СКА, «Локомотив» в тот же день на выезде встретится с «Адмиралом» из Владивостока.

Амур
0:3
0:0, 0:0, 0:3
Локомотив
Хоккей, КХЛ, Неделя 14
4.12.2025, 12:15 (МСК UTC+3)
Платинум-Арена
Главные тренеры
Боб Хартли
Вратари
Максим Дорожко
Даниил Исаев
2-й период
23:01
Кирилл Ураков
27:28
Кирилл Ураков
3-й период
43:38
Илья Талалуев
43:38
Егор Сурин
45:08
Марк Ульев
48:39
Байрон Фрэз
(Артур Каюмов, Рушан Рафиков)
49:20
Никита Евсеев
51:04
Артур Каюмов
(Денис Алексеев, Байрон Фрэз)
57:38
Александр Полунин
(Павел Красковский)
Статистика
Амур
Локомотив
Штрафное время
8
4
Голы в большинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Александр Дударов
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит