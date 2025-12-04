СКА победил в пятый раз за последние шесть игр в КХЛ

ВЛАДИВОСТОК, 4 декабря. /ТАСС/. Петербургский СКА одержал победу над владивостокским «Адмиралом» со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла во Владивостоке.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Брендэн Лайпсик (20-я минута), Николай Голдобин (47) и Андрей Педан (60). У проигравших отличился Кайл Олсон (30).
«Адмирал» потерпел пятое поражение в шести последних встречах в КХЛ. СКА победил в пятый раз за последние шесть игр, единственное поражение команда потерпела от казанского «Ак Барса» 28 ноября (2:5).
«Адмирал» располагается на 9-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 28 очков в 31 матче. СКА набрал 36 очков в 31 игре и занимает 7-е место на Западе.
В следующем матче «Адмирал» 6 декабря примет ярославский «Локомотив», СКА в тот же день встретится в гостях с хабаровским «Амуром».
Леонид Тамбиев
Игорь Ларионов
Дмитрий Шугаев
(00:00-58:15)
Артемий Плешков
Дмитрий Шугаев
(c 59:33)
02:10
Николай Голдобин
11:58
Джозеф Бландизи
19:27
Брендан Лайпсик
(Сергей Плотников, Джозеф Бландизи)
27:36
Рокко Гримальди
29:29
Кайл Олсон
(Никита Сошников, Дмитрий Завгородний)
31:14
Брендан Лайпсик
37:56
Степан Старков
43:14
Игорь Гераськин
46:12
Николай Голдобин
(Сергей Плотников, Андрей Педан)
48:18
Брендан Лайпсик
51:13
Сергей Плотников
52:49
Джозеф Бландизи
59:33
Андрей Педан
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Евгений Гамалей
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит