«Салават Юлаев» победил «Ак Барс» в матче КХЛ. Ремпал набрал четыре очка

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Шелдон Ремпал (8-я и 32-я минуты), Девин Броссо (35) и Джек Родуолд (59). У проигравших отличился Александр Хмелевский (29), который по ходу сезона был обменян в казанский клуб из «Салавата Юлаева». Ремпал также отметился двумя голевыми передачами.