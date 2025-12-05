Ричмонд
«Салават Юлаев» победил «Ак Барс» в матче КХЛ. Ремпал набрал четыре очка

Встреча завершилась со счетом 4:1.

Источник: РИА "Новости"

УФА, 5 декабря. /ТАСС/. Уфимский «Салават Юлаев» со счетом 4:1 обыграл казанский «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Уфе.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Шелдон Ремпал (8-я и 32-я минуты), Девин Броссо (35) и Джек Родуолд (59). У проигравших отличился Александр Хмелевский (29), который по ходу сезона был обменян в казанский клуб из «Салавата Юлаева». Ремпал также отметился двумя голевыми передачами.

«Салават Юлаев» набрал 31 очко после 33 матчей и занимает 7-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Ак Барс» с 46 очками в 35 играх располагается на 2-й строчке в Восточной конференции. Казанская команда прервала серию из трех побед.

В следующем матче «Салават Юлаев» примет московский ЦСКА, «Ак Барс» в гостях сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком». Встречи пройдут 7 декабря.

Салават Юлаев
4:1
1:0, 2:1, 1:0
Ак Барс
Хоккей, КХЛ, Неделя 14
5.12.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Уфа-Арена, 8522 зрителя
Главные тренеры
Виктор Козлов
Анвар Гатиятулин
Вратари
Семен Вязовой
Максим Арефьев
(00:00-57:34)
Максим Арефьев
(c 57:54)
1-й период
07:21
Шелдон Ремпал
(Артем Пименов, Егор Сучков)
2-й период
20:00
Девин Броссо
20:00
Кирилл Семенов
21:01
Михаил Фисенко
28:09
Александр Хмелевский
(Илья Карпухин, Алексей Пустозеров)
29:42
Михаил Фисенко
31:31
Шелдон Ремпал
(Евгений Кулик, Данил Алалыкин)
34:48
Артур Бровкин
34:58
Девин Броссо
(Александр Жаровский, Шелдон Ремпал)
3-й период
52:36
Александр Комаров
57:54
Никита Лямкин
58:13
Джек Родуолд
(Александр Жаровский, Шелдон Ремпал)
Статистика
Салават Юлаев
Ак Барс
Штрафное время
4
10
Голы в большинстве
3
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Павел Овчинников
(Россия, Москва)
