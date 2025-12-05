«Салават Юлаев» победил «Ак Барс» в матче КХЛ. Ремпал набрал четыре очка

УФА, 5 декабря. /ТАСС/. Уфимский «Салават Юлаев» со счетом 4:1 обыграл казанский «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Уфе.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Шелдон Ремпал (8-я и 32-я минуты), Девин Броссо (35) и Джек Родуолд (59). У проигравших отличился Александр Хмелевский (29), который по ходу сезона был обменян в казанский клуб из «Салавата Юлаева». Ремпал также отметился двумя голевыми передачами.
«Салават Юлаев» набрал 31 очко после 33 матчей и занимает 7-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Ак Барс» с 46 очками в 35 играх располагается на 2-й строчке в Восточной конференции. Казанская команда прервала серию из трех побед.
В следующем матче «Салават Юлаев» примет московский ЦСКА, «Ак Барс» в гостях сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком». Встречи пройдут 7 декабря.
Виктор Козлов
Анвар Гатиятулин
Семен Вязовой
Максим Арефьев
(00:00-57:34)
Максим Арефьев
(c 57:54)
07:21
Шелдон Ремпал
(Артем Пименов, Егор Сучков)
20:00
Девин Броссо
20:00
Кирилл Семенов
21:01
Михаил Фисенко
28:09
Александр Хмелевский
(Илья Карпухин, Алексей Пустозеров)
29:42
Михаил Фисенко
31:31
Шелдон Ремпал
(Евгений Кулик, Данил Алалыкин)
34:48
Артур Бровкин
34:58
Девин Броссо
(Александр Жаровский, Шелдон Ремпал)
52:36
Александр Комаров
57:54
Никита Лямкин
58:13
Джек Родуолд
(Александр Жаровский, Шелдон Ремпал)
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Павел Овчинников
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит