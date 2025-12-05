«Спартак» прервал серию из четырех побед в КХЛ, уступив «Барысу»

АСТАНА, 5 декабря. /ТАСС/. Астанинский «Барыс» со счетом 4:3 в овертайме обыграл московский «Спартак» в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Астане.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Ансар Шайхмедденов (6-я минута), Райли Уолш (30), Джейк Масси (33) и Майкл Веккьоне (63). У проигравших отличились Павел Порядин (9), Данил Пивчулин (14) и Лукас Локхарт (24).
В заявку на игру не попал вратарь «Спартака» Александр Георгиев, который провел две предыдущие встречи. Голкипер заключил контракт со столичным клубом 25 ноября, ранее он выступал в Национальной хоккейной лиге. Ворота красно-белых защищал Артем Загидулин. В заявку на матч КХЛ впервые попал голкипер Антон Кайрис, который остался в запасе.
«Спартак» прервал серию из четырех побед. Московская команда набрала 40 очков после 34 матчей и занимает 6-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Барыс» с 29 очками в 34 играх располагается на 9-й строчке в Восточной конференции.
В следующем матче «Спартак» на выезде сыграет с омским «Авангардом», «Барыс» примет новосибирскую «Сибирь». Встречи пройдут 7 декабря.
Михаил Кравец
Алексей Жамнов
Адам Шил
Артем Загидулин
00:09
Мэйсон Морелли
00:09
Вениамин Королев
05:03
Ансар Шайхмедденов
(Джейк Мэсси, Самат Данияр)
06:04
Роман Бычков
08:36
Павел Порядин
13:45
Данил Пивчулин
(Александр Беляев, Роман Бычков)
17:31
Мэйсон Морелли
19:41
Иан Маккошен
19:41
Иван Морозов
21:38
Джейк Мэсси
23:10
Лукас Локхарт
(Адам Ружичка, Андрей Миронов)
27:42
Райлли Уолш
29:53
Райлли Уолш
(Самат Данияр)
32:08
Джейк Мэсси
32:48
Дмитрий Соловьев
35:47
Даниил Иванов
40:00
Джейк Мэсси
40:00
Адам Ружичка
46:30
Александр Беляев
62:05
Майк Веккионе
(Мэйсон Морелли, Иан Маккошен)
Главный судья
Антон Гофман
(Россия, Москва)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит