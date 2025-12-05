«Спартак» прервал серию из четырех побед в КХЛ, уступив «Барысу»

В заявку на игру не попал вратарь «Спартака» Александр Георгиев, который провел две предыдущие встречи. Голкипер заключил контракт со столичным клубом 25 ноября, ранее он выступал в Национальной хоккейной лиге. Ворота красно-белых защищал Артем Загидулин. В заявку на матч КХЛ впервые попал голкипер Антон Кайрис, который остался в запасе.