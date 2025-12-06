СКА нанес «Амуру» шестое поражение подряд в КХЛ

ХАБАРОВСК, 6 декабря. /ТАСС/. Петербургский СКА в гостях со счетом 2:1 в овертайме обыграл хабаровский «Амур» в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «Платинум Арене» в присутствии 6 891 зрителя.
В составе победителей шайбы забросили Марат Хайруллин (59-я минута) и Бреннан Менелл (65). У «Амура» отличился Ярослав Лихачев (22).
СКА одержал третью победу подряд, команда занимает седьмое место в Западной конференции с 38 очками после 32 игр. «Амур» потерпел шестое поражение подряд, хабаровчане идут на восьмом месте Востока с 30 очками после 34 игр.
В следующем матче в КХЛ команды вновь сыграют друг с другом, встреча пройдет в Хабаровске 7 декабря. В сентябре КХЛ перенесла матч между СКА и «Амуром» из Санкт-Петербурга в Хабаровск. Как сообщил журналистам президент КХЛ Алексей Морозов, причинами переноса стали изменение календаря и финансовые издержки.
Игорь Ларионов
Дамир Шаймарданов
Сергей Иванов
00:58
Игнат Коротких
06:56
Виктор Балдаев
11:18
Брендан Лайпсик
14:08
Андрей Педан
18:53
Ярослав Дыбленко
20:54
Сергей Плотников
21:47
Ярослав Лихачев
(Евгений Свечников, Игнат Коротких)
27:32
Евгений Свечников
27:32
Егор Савиков
30:10
Иван Мищенко
52:01
Сергей Сапего
58:18
Марат Хайруллин
(Егор Савиков, Сергей Плотников)
64:11
Бреннан Менелл
(Николай Голдобин)
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Александр Дударов
(Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит