СКА нанес «Амуру» шестое поражение подряд в КХЛ

Встреча в Хабаровске завершилась победой гостей в овертайме со счетом 2:1.

Источник: ХК СКА

ХАБАРОВСК, 6 декабря. /ТАСС/. Петербургский СКА в гостях со счетом 2:1 в овертайме обыграл хабаровский «Амур» в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «Платинум Арене» в присутствии 6 891 зрителя.

В составе победителей шайбы забросили Марат Хайруллин (59-я минута) и Бреннан Менелл (65). У «Амура» отличился Ярослав Лихачев (22).

СКА одержал третью победу подряд, команда занимает седьмое место в Западной конференции с 38 очками после 32 игр. «Амур» потерпел шестое поражение подряд, хабаровчане идут на восьмом месте Востока с 30 очками после 34 игр.

В следующем матче в КХЛ команды вновь сыграют друг с другом, встреча пройдет в Хабаровске 7 декабря. В сентябре КХЛ перенесла матч между СКА и «Амуром» из Санкт-Петербурга в Хабаровск. Как сообщил журналистам президент КХЛ Алексей Морозов, причинами переноса стали изменение календаря и финансовые издержки.

Амур
1:2
0:0, 1:0, 0:1
ОТ
СКА
Хоккей, КХЛ, Неделя 14
6.12.2025, 10:00 (МСК UTC+3)
Платинум-Арена, 6891 зритель
Главные тренеры
Игорь Ларионов
Вратари
Дамир Шаймарданов
Сергей Иванов
1-й период
00:58
Игнат Коротких
06:56
Виктор Балдаев
11:18
Брендан Лайпсик
14:08
Андрей Педан
18:53
Ярослав Дыбленко
2-й период
20:54
Сергей Плотников
21:47
Ярослав Лихачев
(Евгений Свечников, Игнат Коротких)
27:32
Евгений Свечников
27:32
Егор Савиков
30:10
Иван Мищенко
3-й период
52:01
Сергей Сапего
58:18
Марат Хайруллин
(Егор Савиков, Сергей Плотников)
Овертайм
64:11
Бреннан Менелл
(Николай Голдобин)
Статистика
Амур
СКА
Штрафное время
10
10
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Александр Дударов
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит