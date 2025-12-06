СКА нанес «Амуру» шестое поражение подряд в КХЛ

В следующем матче в КХЛ команды вновь сыграют друг с другом, встреча пройдет в Хабаровске 7 декабря. В сентябре КХЛ перенесла матч между СКА и «Амуром» из Санкт-Петербурга в Хабаровск. Как сообщил журналистам президент КХЛ Алексей Морозов, причинами переноса стали изменение календаря и финансовые издержки.