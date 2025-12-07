Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
2-й период
Нефтехимик
0
:
Ак Барс
2
Все коэффициенты
П1
38.00
X
9.00
П2
1.13
Хоккей. НХЛ
21:00
Филадельфия
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
3.15
X
4.37
П2
2.03
Хоккей. НХЛ
08.12
Каролина
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
1.52
X
5.30
П2
5.70
Хоккей. НХЛ
08.12
Флорида
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
1.98
X
4.50
П2
3.18
Хоккей. НХЛ
08.12
Даллас
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
1.87
X
4.64
П2
3.49
Хоккей. НХЛ
08.12
Вашингтон
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
1.78
X
4.80
П2
3.67
Хоккей. НХЛ
08.12
Монреаль
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
2.13
X
4.40
П2
2.90
Хоккей. НХЛ
08.12
Рейнджерс
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
3.25
X
4.38
П2
1.96
Хоккей. НХЛ
08.12
Анахайм
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.71
П2
3.60
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
2
:
Северсталь
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Барыс
1
:
Сибирь
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
1
:
ЦСКА
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
7
:
Спартак
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
4
:
Динамо М
8
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
СКА
3
:
Амур
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
4
:
Миннесота
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
3
:
Детройт
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
6
:
Виннипег
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
6
:
Чикаго
0
П1
X
П2

ЦСКА одержал победу над «Салаватом Юлаевым» в матче КХЛ

ЦСКА со счетом 3:1 одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» в матче КХЛ.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Московский ЦСКА обыграл уфимский «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча в Уфе завершилась победой гостей со счетом 3:1 (0:0, 0:1, 2:1). В составе армейцев шайбы забросили Николай Коваленко (33-я минута), Владислав Еременко (48) и Кирилл Долженков (55). У «Салавата Юлаева» отличился Максим Кузнецов (43).

ЦСКА (37 очков) занимает восьмое место в таблице Западной конференции. «Салават Юлаев» (31) располагается на аналогичной строчке на Востоке.

В следующем матче после перерыва на проведение Кубка Первого канала ЦСКА сыграет с тольяттинской «Ладой» в гостях 16 декабря. «Салават Юлаев» в этот же день встретится с казанским «Ак Барсом» на льду соперника.

Салават Юлаев
1:3
0:0, 0:1, 1:2
ЦСКА
Хоккей, КХЛ, Неделя 14
7.12.2025, 14:30 (МСК UTC+3)
Уфа-Арена
Главные тренеры
Виктор Козлов
Игорь Никитин
Вратари
Семен Вязовой
(00:00-57:27)
Александр Самонов
Семен Вязовой
(c 59:42)
1-й период
03:56
Денис Ян
13:46
Григорий Панин
19:09
Дмитрий Саморуков
2-й период
20:46
Александр Жаровский
23:35
Девин Броссо
23:35
Владислав Провольнев
26:19
Тахир Мингачев
32:04
Николай Коваленко
(Денис Гурьянов, Денис Зернов)
3-й период
42:00
Максим Кузнецов
(Шелдон Ремпал, Александр Жаровский)
45:11
Кирилл Долженков
47:38
Владислав Еременко
(Прохор Полтапов, Максим Соркин)
54:24
Кирилл Долженков
Статистика
Салават Юлаев
ЦСКА
Штрафное время
8
8
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит