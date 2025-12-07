ЦСКА одержал победу над «Салаватом Юлаевым» в матче КХЛ

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Московский ЦСКА обыграл уфимский «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Уфе завершилась победой гостей со счетом 3:1 (0:0, 0:1, 2:1). В составе армейцев шайбы забросили Николай Коваленко (33-я минута), Владислав Еременко (48) и Кирилл Долженков (55). У «Салавата Юлаева» отличился Максим Кузнецов (43).
ЦСКА (37 очков) занимает восьмое место в таблице Западной конференции. «Салават Юлаев» (31) располагается на аналогичной строчке на Востоке.
В следующем матче после перерыва на проведение Кубка Первого канала ЦСКА сыграет с тольяттинской «Ладой» в гостях 16 декабря. «Салават Юлаев» в этот же день встретится с казанским «Ак Барсом» на льду соперника.
Виктор Козлов
Игорь Никитин
Семен Вязовой
(00:00-57:27)
Александр Самонов
Семен Вязовой
(c 59:42)
03:56
Денис Ян
13:46
Григорий Панин
19:09
Дмитрий Саморуков
20:46
Александр Жаровский
23:35
Девин Броссо
23:35
Владислав Провольнев
26:19
Тахир Мингачев
32:04
Николай Коваленко
(Денис Гурьянов, Денис Зернов)
42:00
Максим Кузнецов
(Шелдон Ремпал, Александр Жаровский)
45:11
Кирилл Долженков
47:38
Владислав Еременко
(Прохор Полтапов, Максим Соркин)
54:24
Кирилл Долженков
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит