Дубль Силаева помог «Торпедо» обыграть «Нефтехимик»

«Торпедо» нанесло поражение «Нефтехимику» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча, состоявшаяся в Нижнекамске 16 декабря, завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей из Нижнего Новгорода.

Источник: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

«Нефтехимик» повел в счете на 4-й минуте благодаря голу Никиты Артамонова, а на 32-й минуте увеличил преимущество за счет шайбы Александра Дергачева. На второй перерыв команды ушли при счете 2:1 — одну шайбу за гостей отыграл Владимир Ткачев. Третий период прошел при полном преимуществе «Торпедо» — на отрезке с 48-й по 56-ю минуты нижегородцы отличились четырежды и вырвали победу. Дубль оформил Антон Силаев, а еще по разу забили Владимир Фирстов и Богдан Конюшков.

«Торпедо» с 47 очками идет пятым в турнирной таблице Западной конференции, у «Нефтехимика» 37 очков и пятая позиция на Востоке.

Нефтехимик
2:5
1:0, 1:1, 0:4
Торпедо
Хоккей, КХЛ, Неделя 15
16.12.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Нефтехим-Арена, 2712 зрителей
Главные тренеры
Игорь Гришин
Алексей Исаков
Вратари
Филипп Долганов
Денис Костин
1-й период
03:21
Матвей Надворный
03:21
Антон Сизов
03:52
Никита Артамонов
(Максим Федотов, Евгений Митякин)
2-й период
30:14
Антон Силаев
31:02
Александр Дергачев
(Джозеф Душак, Максим Федотов)
33:18
Никита Артамонов
38:23
Владимир Ткачев
(Егор Виноградов, Сергей Бойков)
3-й период
41:55
Лука Профака
47:44
Антон Силаев
(Егор Виноградов, Василий Атанасов)
50:46
Антон Сизов
(Сергей Гончарук, Бобби Нарделла)
50:57
Владислав Фирстов
(Андрей Белевич, Богдан Конюшков)
54:05
Лука Профака
55:33
Богдан Конюшков
(Егор Соколов, Максим Летунов)
57:27
Александр Дергачев
Статистика
Нефтехимик
Торпедо
Штрафное время
13
7
Игра в большинстве
1
4
Голы в большинстве
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Васильев
(Россия, Санкт-Петербург)
Главный судья
Виктор Спирин
(Россия, Тюмень)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит