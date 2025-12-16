Дубль Силаева помог «Торпедо» обыграть «Нефтехимик»

«Нефтехимик» повел в счете на 4-й минуте благодаря голу Никиты Артамонова, а на 32-й минуте увеличил преимущество за счет шайбы Александра Дергачева. На второй перерыв команды ушли при счете 2:1 — одну шайбу за гостей отыграл Владимир Ткачев. Третий период прошел при полном преимуществе «Торпедо» — на отрезке с 48-й по 56-ю минуты нижегородцы отличились четырежды и вырвали победу. Дубль оформил Антон Силаев, а еще по разу забили Владимир Фирстов и Богдан Конюшков.