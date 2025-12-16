Дубль Силаева помог «Торпедо» обыграть «Нефтехимик»

«Нефтехимик» повел в счете на 4-й минуте благодаря голу Никиты Артамонова, а на 32-й минуте увеличил преимущество за счет шайбы Александра Дергачева. На второй перерыв команды ушли при счете 2:1 — одну шайбу за гостей отыграл Владимир Ткачев. Третий период прошел при полном преимуществе «Торпедо» — на отрезке с 48-й по 56-ю минуты нижегородцы отличились четырежды и вырвали победу. Дубль оформил Антон Силаев, а еще по разу забили Владимир Фирстов и Богдан Конюшков.
«Торпедо» с 47 очками идет пятым в турнирной таблице Западной конференции, у «Нефтехимика» 37 очков и пятая позиция на Востоке.
Игорь Гришин
Алексей Исаков
Филипп Долганов
Денис Костин
03:21
Матвей Надворный
03:21
Антон Сизов
03:52
Никита Артамонов
(Максим Федотов, Евгений Митякин)
30:14
Антон Силаев
31:02
Александр Дергачев
(Джозеф Душак, Максим Федотов)
33:18
Никита Артамонов
38:23
Владимир Ткачев
(Егор Виноградов, Сергей Бойков)
41:55
Лука Профака
47:44
Антон Силаев
(Егор Виноградов, Василий Атанасов)
50:46
Антон Сизов
(Сергей Гончарук, Бобби Нарделла)
50:57
Владислав Фирстов
(Андрей Белевич, Богдан Конюшков)
54:05
Лука Профака
55:33
Богдан Конюшков
(Егор Соколов, Максим Летунов)
57:27
Александр Дергачев
Главный судья
Алексей Васильев
(Россия, Санкт-Петербург)
Главный судья
Виктор Спирин
(Россия, Тюмень)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит