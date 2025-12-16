Хартли стал вторым иностранным тренером, одержавшим 200 побед в КХЛ

Хартли 65 лет, он возглавляет «Локомотив» с июля. С 2018 по 2022 год канадец был главным тренером омского «Авангарда», который в сезоне-2020/21 привел к первой в истории клуба победе в Кубке Гагарина. В 2019 году омичи под руководством Хартли дошли до финала кубка.