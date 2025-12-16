Ричмонд
Хартли стал вторым иностранным тренером, одержавшим 200 побед в КХЛ

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Канадец Боб Хартли достиг отметки в 200 побед в качестве главного тренера клуба Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Во вторник ярославский «Локомотив», который возглавляет Хартли, дома со счетом 3:2 после серии буллитов обыграл минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Хартли стал вторым иностранцем в истории лиги, достигшим такого результата. Рекордсменом по этому показателю является чех Милош Ржига, который одержал 267 побед в качестве главного тренера. В период работы в КХЛ Ржига возглавлял московский «Спартак», подмосковный «Атлант», петербургский СКА, омский «Авангард» и словацкий «Слован».

Хартли 65 лет, он возглавляет «Локомотив» с июля. С 2018 по 2022 год канадец был главным тренером омского «Авангарда», который в сезоне-2020/21 привел к первой в истории клуба победе в Кубке Гагарина. В 2019 году омичи под руководством Хартли дошли до финала кубка.

Локомотив
3:2
2:1, 0:0, 0:1, 0:0
Б
Динамо Мн
Хоккей, КХЛ, Неделя 15
16.12.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Арена-2000, 7628 зрителей
Главные тренеры
Боб Хартли
Дмитрий Квартальнов
Вратари
Даниил Исаев
(00:00-65:00)
Закари Фукале
(00:00-65:00)
1-й период
02:07
Кристиан Хенкель
02:21
Егор Сурин
(Георгий Иванов, Рушан Рафиков)
10:12
Георгий Иванов
(Егор Сурин)
17:18
Ксавье Уэлле
(Алекс Лимож, Тай Смит)
2-й период
34:19
Александр Радулов
3-й период
41:38
Александр Полунин
42:25
Алекс Лимож
(Сэм Энас, Тай Смит)
54:10
Алексей Береглазов
Овертайм
64:48
Командный штраф
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Артур Каюмов
(Локомотив)
Статистика
Локомотив
Динамо Мн
Штрафное время
6
4
Игра в большинстве
2
3
Голы в большинстве
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит