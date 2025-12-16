Минские динамовцы уступили «Локомотиву» в серии буллитов

Во втором периоде команды обошлись без результативных действий, а в начале третьего игрового отрезка «зубры» сумели отыграться — точный бросок в большинстве нанес Алекс Лимож. Основное время матча закончилось вничью, не выявил лучшего и овертайм, а в серии буллитов точнее были хозяева. В итоге поражение «Динамо» — 2:3. Первый поединок команд в сезоне 29 сентября закончился с такими же цифрами, но тогда буллиты лучше исполнили наши парни.