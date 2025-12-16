Минские динамовцы уступили «Локомотиву» в серии буллитов

Первый матч после двухнедельной паузы «зубры» провели в Ярославле против действующего чемпиона КХЛ «Локомотива». Уже на третьей минуте гости оказались в положении отстающих — Кристиан Хенкель был удален за выброс шайбы, на реализацию лишнего хозяевам хватило всего 15 секунд. В середине стартовой трети ярославцы удвоили перевес, но незадолго до ухода на перерыв защитник минчан Ксавье Уэлле приблизил «Динамо» на расстояние одного гола — 1:2.
Во втором периоде команды обошлись без результативных действий, а в начале третьего игрового отрезка «зубры» сумели отыграться — точный бросок в большинстве нанес Алекс Лимож. Основное время матча закончилось вничью, не выявил лучшего и овертайм, а в серии буллитов точнее были хозяева. В итоге поражение «Динамо» — 2:3. Первый поединок команд в сезоне 29 сентября закончился с такими же цифрами, но тогда буллиты лучше исполнили наши парни.
Хоккеисты столичного клуба прервали победную серию, которая длилась пять игр. Минчане остались на третьем месте в таблице Западной конференции, набрав 48 очков. Второй и заключительный матч выездной серии подопечные Дмитрия Квартальнова сыграют в Екатеринбурге 18 декабря — встреча с «Автомобилистом» стартует в 17.00 по минскому времени.
Боб Хартли
Дмитрий Квартальнов
Даниил Исаев
(00:00-65:00)
Закари Фукале
(00:00-65:00)
02:07
Кристиан Хенкель
02:21
Егор Сурин
(Георгий Иванов, Рушан Рафиков)
10:12
Георгий Иванов
(Егор Сурин)
17:18
Ксавье Уэлле
(Алекс Лимож, Тай Смит)
34:19
Александр Радулов
41:38
Александр Полунин
42:25
Алекс Лимож
(Сэм Энас, Тай Смит)
54:10
Алексей Береглазов
64:48
Командный штраф
победный бросок: Артур Каюмов
(Локомотив)
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит