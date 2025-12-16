Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон
:
Юта
П1
2.44
X
4.30
П2
2.48
Хоккей. НХЛ
03:00
Детройт
:
Айлендерс
П1
2.22
X
4.20
П2
2.79
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус
:
Анахайм
П1
2.11
X
4.40
П2
2.91
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль
:
Филадельфия
П1
2.25
X
4.20
П2
2.74
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург
:
Эдмонтон
П1
2.87
X
4.40
П2
2.13
Хоккей. НХЛ
03:00
Рейнджерс
:
Ванкувер
П1
2.36
X
4.15
П2
2.61
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто
:
Чикаго
П1
1.80
X
4.40
П2
3.78
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота
:
Вашингтон
П1
2.34
X
4.20
П2
2.63
Хоккей. НХЛ
06:00
Сан-Хосе
:
Калгари
П1
2.87
X
4.20
П2
2.17
Хоккей. НХЛ
06:00
Сиэтл
:
Колорадо
П1
5.27
X
4.90
П2
1.57
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
1
:
Спартак
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
4
:
Шанхай Дрэгонс
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
6
:
Салават Юлаев
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Локомотив
3
:
Динамо Мн
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
2
:
Торпедо
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
2
:
ЦСКА
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
1
:
Барыс
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сибирь
4
:
Авангард
2
П1
X
П2

Минские динамовцы уступили «Локомотиву» в серии буллитов

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» с поражения начали очередную выездную серию в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2025/26, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первый матч после двухнедельной паузы «зубры» провели в Ярославле против действующего чемпиона КХЛ «Локомотива». Уже на третьей минуте гости оказались в положении отстающих — Кристиан Хенкель был удален за выброс шайбы, на реализацию лишнего хозяевам хватило всего 15 секунд. В середине стартовой трети ярославцы удвоили перевес, но незадолго до ухода на перерыв защитник минчан Ксавье Уэлле приблизил «Динамо» на расстояние одного гола — 1:2.

Во втором периоде команды обошлись без результативных действий, а в начале третьего игрового отрезка «зубры» сумели отыграться — точный бросок в большинстве нанес Алекс Лимож. Основное время матча закончилось вничью, не выявил лучшего и овертайм, а в серии буллитов точнее были хозяева. В итоге поражение «Динамо» — 2:3. Первый поединок команд в сезоне 29 сентября закончился с такими же цифрами, но тогда буллиты лучше исполнили наши парни.

Хоккеисты столичного клуба прервали победную серию, которая длилась пять игр. Минчане остались на третьем месте в таблице Западной конференции, набрав 48 очков. Второй и заключительный матч выездной серии подопечные Дмитрия Квартальнова сыграют в Екатеринбурге 18 декабря — встреча с «Автомобилистом» стартует в 17.00 по минскому времени.

Локомотив
3:2
2:1, 0:0, 0:1, 0:0
Б
Динамо Мн
Хоккей, КХЛ, Неделя 15
16.12.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Арена-2000, 7628 зрителей
Главные тренеры
Боб Хартли
Дмитрий Квартальнов
Вратари
Даниил Исаев
(00:00-65:00)
Закари Фукале
(00:00-65:00)
1-й период
02:07
Кристиан Хенкель
02:21
Егор Сурин
(Георгий Иванов, Рушан Рафиков)
10:12
Георгий Иванов
(Егор Сурин)
17:18
Ксавье Уэлле
(Алекс Лимож, Тай Смит)
2-й период
34:19
Александр Радулов
3-й период
41:38
Александр Полунин
42:25
Алекс Лимож
(Сэм Энас, Тай Смит)
54:10
Алексей Береглазов
Овертайм
64:48
Командный штраф
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Артур Каюмов
(Локомотив)
Статистика
Локомотив
Динамо Мн
Штрафное время
6
4
Игра в большинстве
2
3
Голы в большинстве
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит