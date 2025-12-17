Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.20
П2
3.01
Хоккей. НХЛ
03:30
Детройт
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.29
X
4.30
П2
2.67
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
3.45
X
4.41
П2
1.89
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
2.94
X
4.20
П2
2.15
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
1.97
X
4.30
П2
3.35
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
1
:
Металлург Мг
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
3
:
Адмирал
1
П1
X
П2

Кузнецов наконец-то забил за «Магнитку». Евгений поучаствовал в разгроме «Сочи»

В игре против южан звездный форвард набрал сразу 2 (1+1) очка. Это его первые баллы за месяц.

Источник: Спорт-Экспресс

Матч против «Магнитки» наверняка был особенным для вратаря «Сочи» Ильи Самсонова, ведь он он воспитанник магнитогорского клуба. Самсонов в это межсезонье стал свободным агентом в НХЛ, но «Металлург» предпочел обменять права на него в другой клуб, поставив на молодых вратарей Набокова и Смолина.

Самсонов, дебютировав против родной команды, пропустил уже четыре шайбы в первом периоде. Сначала в большинстве на противоходе вратаря поймал Михаил Федоров. Для 19-летнего форварда этот гол стал шестым в сезоне.

Спустя две с небольшим минуты в ворота Самсонова влетела вторая шайба — в равных составах отличился Александр Петунин. В этом эпизоде Самсонова винить не стоит — провалилась оборона «Сочи», которая оставила вратаря хозяев на растерзание форвардов соперника.

Дальше «Магнитка» почувствовала вкус голов и отправилась забивать еще. Оборона «Сочи» снова провалилась, и соперник этим воспользовался: на рандеву с Самсоновым вышел 19-летний Игорь Нечаев, который сделал счет 3:0. Ассистировал ему Евгений Кузнецов. Экс-звезда «Вашингтона» не набирал очков в КХЛ больше месяца.

До конца первого периода «Магнитка» забросила еще и четвертую шайбу — поразил ворота Самсонова Дерек Барек. При этом оборона «Сочи» снова оставила своего вратаря без поддержки.

В перерыве тренерский штаб «Сочи» поменял Самсонова на Павла Хомченко. Но и это не помогло южанам перевернуть игру. В середине второго периода до преимущества в пять шайб свою команду довел форвард «Магнитки» Руслан Исхаков.

Но главный момент встречи произошел в третьем периоде, когда забил Евгений Кузнецов. Этот гол стал для него первым в сезоне. Форвард гостей подхватил шайбу в средней зоне, дошел до ворот и бросил в дальний угол. Вратарь «Сочи» Хомченко не смог среагировать на бросок экс-форварда «Вашингтона».

За минуту до конца «Сочи» благодаря Сергею Попову забросил свою первую шайбу в матче, но итог встречи уже был предрешен.

Максим Клементьев

Сочи
1:6
0:4, 0:1, 1:1
Металлург Мг
Хоккей, КХЛ, Неделя 15
17.12.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
ДС Большой, 4288 зрителей
Главные тренеры
Дмитрий Михайлов
Андрей Разин
Вратари
Илья Самсонов
(00:00-20:00)
Александр Смолин
Павел Хомченко
(c 20:00)
1-й период
07:26
Николай Поляков
08:17
Михаил Федоров
(Егор Яковлев, Владимир Ткачев)
10:29
Александр Петунин
(Руслан Исхаков, Никита Михайлис)
15:43
Игорь Нечаев
(Евгений Кузнецов)
16:47
Александр Сапожников
17:41
Дерек Барак
(Владимир Ткачев, Михаил Федоров)
19:57
Данила Паливко
2-й период
31:03
Илья Николаев
32:35
Руслан Исхаков
(Никита Михайлис, Александр Петунин)
34:32
Даниил Сероух
35:36
Никита Михайлис
39:15
Андрей Козлов
3-й период
44:02
Евгений Кузнецов
(Валерий Орехов, Игорь Нечаев)
45:21
Уильям Биттен
52:28
Макар Хабаров
58:59
Сергей Попов
(Матвей Гуськов, Василий Мачулин)
59:24
Руслан Исхаков
Статистика
Сочи
Металлург Мг
Штрафное время
10
10
Игра в большинстве
5
5
Голы в большинстве
0
3
Судейская бригада
Главный судья
Глеб Лазарев
(Россия)
Главный судья
Александр Дударов
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит