Кузнецов наконец-то забил за «Магнитку». Евгений поучаствовал в разгроме «Сочи»

Матч против «Магнитки» наверняка был особенным для вратаря «Сочи» Ильи Самсонова, ведь он он воспитанник магнитогорского клуба. Самсонов в это межсезонье стал свободным агентом в НХЛ, но «Металлург» предпочел обменять права на него в другой клуб, поставив на молодых вратарей Набокова и Смолина.