Кузнецов наконец-то забил за «Магнитку». Евгений поучаствовал в разгроме «Сочи»

Матч против «Магнитки» наверняка был особенным для вратаря «Сочи» Ильи Самсонова, ведь он он воспитанник магнитогорского клуба. Самсонов в это межсезонье стал свободным агентом в НХЛ, но «Металлург» предпочел обменять права на него в другой клуб, поставив на молодых вратарей Набокова и Смолина.
Самсонов, дебютировав против родной команды, пропустил уже четыре шайбы в первом периоде. Сначала в большинстве на противоходе вратаря поймал Михаил Федоров. Для 19-летнего форварда этот гол стал шестым в сезоне.
Спустя две с небольшим минуты в ворота Самсонова влетела вторая шайба — в равных составах отличился Александр Петунин. В этом эпизоде Самсонова винить не стоит — провалилась оборона «Сочи», которая оставила вратаря хозяев на растерзание форвардов соперника.
Дальше «Магнитка» почувствовала вкус голов и отправилась забивать еще. Оборона «Сочи» снова провалилась, и соперник этим воспользовался: на рандеву с Самсоновым вышел 19-летний Игорь Нечаев, который сделал счет 3:0. Ассистировал ему Евгений Кузнецов. Экс-звезда «Вашингтона» не набирал очков в КХЛ больше месяца.
До конца первого периода «Магнитка» забросила еще и четвертую шайбу — поразил ворота Самсонова Дерек Барек. При этом оборона «Сочи» снова оставила своего вратаря без поддержки.
В перерыве тренерский штаб «Сочи» поменял Самсонова на Павла Хомченко. Но и это не помогло южанам перевернуть игру. В середине второго периода до преимущества в пять шайб свою команду довел форвард «Магнитки» Руслан Исхаков.
Но главный момент встречи произошел в третьем периоде, когда забил Евгений Кузнецов. Этот гол стал для него первым в сезоне. Форвард гостей подхватил шайбу в средней зоне, дошел до ворот и бросил в дальний угол. Вратарь «Сочи» Хомченко не смог среагировать на бросок экс-форварда «Вашингтона».
За минуту до конца «Сочи» благодаря Сергею Попову забросил свою первую шайбу в матче, но итог встречи уже был предрешен.
Максим Клементьев
Дмитрий Михайлов
Андрей Разин
Илья Самсонов
(00:00-20:00)
Александр Смолин
Павел Хомченко
(c 20:00)
07:26
Николай Поляков
08:17
Михаил Федоров
(Егор Яковлев, Владимир Ткачев)
10:29
Александр Петунин
(Руслан Исхаков, Никита Михайлис)
15:43
Игорь Нечаев
(Евгений Кузнецов)
16:47
Александр Сапожников
17:41
Дерек Барак
(Владимир Ткачев, Михаил Федоров)
19:57
Данила Паливко
31:03
Илья Николаев
32:35
Руслан Исхаков
(Никита Михайлис, Александр Петунин)
34:32
Даниил Сероух
35:36
Никита Михайлис
39:15
Андрей Козлов
44:02
Евгений Кузнецов
(Валерий Орехов, Игорь Нечаев)
45:21
Уильям Биттен
52:28
Макар Хабаров
58:59
Сергей Попов
(Матвей Гуськов, Василий Мачулин)
59:24
Руслан Исхаков
Главный судья
Глеб Лазарев
(Россия)
Главный судья
Александр Дударов
(Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит