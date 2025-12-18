«Барыс» прервал серию московского «Динамо» из семи побед в КХЛ

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Астанинский «Барыс» со счетом 4:2 обыграл московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «ВТБ-Арене» в Москве.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Ансар Шайхмедденов (31-я минута), Семен Симонов (41), Иэн Маккошен (43) и Динмухамед Кайыржан (53). У проигравших отличились Максим Комтуа (28) и Никита Гусев (56).
«Динамо» провело первый матч после утверждения Вячеслава Козлова главным тренером команды. На протяжении девяти встреч он был исполняющим обязанности наставника. Бело-голубые прервали серию из семи побед.
«Барыс» после 37 матчей набрал 34 очка и занимает 8-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Динамо» с 48 очками в 36 играх располагается на 4-й строчке на Западе.
В следующем матче «Барыс» примет «Сочи», «Динамо» в гостях сыграет со столичным ЦСКА. Обе встречи пройдут 21 декабря.
Вячеслав Козлов
Михаил Кравец
Максим Моторыгин
(00:00-26:14)
Андрей Шутов
Максим Моторыгин
(26:28-57:18)
11:00
Джордан Уил
18:07
Иан Маккошен
22:18
Кирилл Савицкий
26:28
Тайс Томпсон
27:58
Максим Комтуа
(Даниил Пыленков, Никита Гусев)
30:29
Ансар Шайхмедденов
(Динмухамед Кайыржан, Кирилл Савицкий)
40:48
Семен Симонов
(Всеволод Логвин)
42:22
Иан Маккошен
(Мэйсон Морелли, Майк Веккионе)
51:01
Максим Комтуа
52:54
Динмухамед Кайыржан
(Кирилл Савицкий, Алихан Омирбеков)
53:58
Майк Веккионе
55:23
Никита Гусев
(Даниил Пыленков)
Главный судья
Дмитрий Беляев
(Россия, Москва)
Главный судья
Владимир Мочалов
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит