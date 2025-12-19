«Трактор» уступил «Металлургу» в первом матче тренера Корешкова

Заброшенными шайбами в составе «Металлурга» отметились Дерек Барак (18-я минута), Егор Яковлев (22), Сергей Толчинский (28), Дмитрий Силантьев (30, 53), Валерий Орехов (33) и Роман Канцеров (60). У хозяев отличились Семен Дер-Аргучинцев (8), Андрей Никонов (24), Михаил Григоренко (49) и Виталий Кравцов (57).
Во главе «Трактора» первый матч провел Евгений Корешков, который в качестве игрока «Металлурга» по два раза выигрывал чемпионат России и Евролигу, а также становился обладателем Суперкубка Европы.
«Трактор» с 35 очками после 37 встреч располагается на 6-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Металлург» лидирует на Востоке, набрав 57 очков в 36 играх.
В следующем матче «Трактор» 23 декабря в гостях сыграет против казахстанского «Барыса». «Металлург» днем ранее примет нижнекамский «Нефтехимик».
Евгений Корешков
Андрей Разин
Сергей Мыльников
(00:00-32:31)
Илья Набоков
Савелий Шерстнев
(32:31-58:29)
Савелий Шерстнев
(c 59:44)
05:19
Макар Хабаров
06:14
Данила Паливко
07:26
Семен Дер-Аргучинцев
(Василий Глотов, Андрей Светлаков)
17:22
Дерек Барак
(Макар Хабаров, Сергей Толчинский)
21:11
Егор Яковлев
(Владимир Ткачев, Сергей Толчинский)
23:15
Андрей Никонов
(Джордан Гросс, Владимир Жарков)
27:56
Сергей Толчинский
(Макар Хабаров)
28:11
Андрей Прибыльский
28:37
Андрей Светлаков
29:12
Дмитрий Силантьев
(Владимир Ткачев, Дерек Барак)
32:08
Валерий Орехов
(Даниил Вовченко, Сергей Толчинский)
44:19
Командный штраф
48:15
Михаил Григоренко
(Савелий Шерстнев, Егор Коршков)
51:36
Андрей Светлаков
52:16
Дмитрий Силантьев
(Егор Яковлев, Дерек Барак)
56:09
Виталий Кравцов
(Василий Глотов, Арсений Коромыслов)
59:44
Роман Канцеров
(Макар Хабаров, Дерек Барак)
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Александр Сергеев
(Россия, Жуковский)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит