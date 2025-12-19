Ричмонд
«Трактор» уступил «Металлургу» в первом матче тренера Корешкова

ЧЕЛЯБИНСК, 19 декабря. /ТАСС/. Магнитогорский «Металлург» одержал победу над челябинским «Трактором» со счетом 7:4 в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Челябинске.

Источник: РИА "Новости"

Заброшенными шайбами в составе «Металлурга» отметились Дерек Барак (18-я минута), Егор Яковлев (22), Сергей Толчинский (28), Дмитрий Силантьев (30, 53), Валерий Орехов (33) и Роман Канцеров (60). У хозяев отличились Семен Дер-Аргучинцев (8), Андрей Никонов (24), Михаил Григоренко (49) и Виталий Кравцов (57).

Во главе «Трактора» первый матч провел Евгений Корешков, который в качестве игрока «Металлурга» по два раза выигрывал чемпионат России и Евролигу, а также становился обладателем Суперкубка Европы.

«Трактор» с 35 очками после 37 встреч располагается на 6-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Металлург» лидирует на Востоке, набрав 57 очков в 36 играх.

В следующем матче «Трактор» 23 декабря в гостях сыграет против казахстанского «Барыса». «Металлург» днем ранее примет нижнекамский «Нефтехимик».

Трактор
4:7
1:1, 1:4, 2:2
Металлург Мг
Хоккей, КХЛ, Неделя 15
19.12.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
ЛА "Трактор" им. В. Белоусова, 7500 зрителей
Главные тренеры
Евгений Корешков
Андрей Разин
Вратари
Сергей Мыльников
(00:00-32:31)
Илья Набоков
Савелий Шерстнев
(32:31-58:29)
Савелий Шерстнев
(c 59:44)
1-й период
05:19
Макар Хабаров
06:14
Данила Паливко
07:26
Семен Дер-Аргучинцев
(Василий Глотов, Андрей Светлаков)
17:22
Дерек Барак
(Макар Хабаров, Сергей Толчинский)
2-й период
21:11
Егор Яковлев
(Владимир Ткачев, Сергей Толчинский)
23:15
Андрей Никонов
(Джордан Гросс, Владимир Жарков)
27:56
Сергей Толчинский
(Макар Хабаров)
28:11
Андрей Прибыльский
28:37
Андрей Светлаков
29:12
Дмитрий Силантьев
(Владимир Ткачев, Дерек Барак)
32:08
Валерий Орехов
(Даниил Вовченко, Сергей Толчинский)
3-й период
44:19
Командный штраф
48:15
Михаил Григоренко
(Савелий Шерстнев, Егор Коршков)
51:36
Андрей Светлаков
52:16
Дмитрий Силантьев
(Егор Яковлев, Дерек Барак)
56:09
Виталий Кравцов
(Василий Глотов, Арсений Коромыслов)
59:44
Роман Канцеров
(Макар Хабаров, Дерек Барак)
Статистика
Трактор
Металлург Мг
Штрафное время
6
6
Игра в большинстве
3
3
Голы в большинстве
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Александр Сергеев
(Россия, Жуковский)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит