«Адмирал» обыграл «Сибирь» и добился первой победы после отставки Тамбиева

«Ребята выполнили установку. Единственное, пытались забить в третьем периоде и играли не по счету, в последние десять минут была нервозность из-за пропущенной шайбы. Выполнили задание — это залог успеха. Ну и забили больше одной шайбы. Для команд, у которых стоит задача попадания в плей офф, все матчи за четыре очка», — сказал после матча и.о. главного тренера «Адмирала» Ильнур Гизатуллин.