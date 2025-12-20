«Адмирал» обыграл «Сибирь» и добился первой победы после отставки Тамбиева

«Адмирал» сумел одержать волевую победу, переиграв в Новосибирске местную «Сибирь» — 3:2. Эта победа стала первой после отставки нового главного тренера Леонида Тамбиева и первой у исполняющего обязанности главного тренера Ильнура Гизатуллина.
Счет в матче открыли хозяева льда. Уже на третьей минуте Антон Косолапов кистевым броском отправил шайбу в сетку ворот. «Адмирал» перевел игру в зону «Сибири» и на восьмой минуте после броска Даниила Гутика счет стал равным, а через пять минут Дмитрий Завгородний вывел «моряков» вперед.
Настоящим антигероем встречи стал Тэйлор Бек. Нападающий «Сибири» трижды по ходу матча удалялся, а второе его пребывание на скамейке штрафников «Адмирал» реализовал. Забросил шайбу Степан Старков.
В третьем периоде владивостокцы могли снять все вопросы о победителе в матче, но не реализовали выход один на один.
«Ребята выполнили установку. Единственное, пытались забить в третьем периоде и играли не по счету, в последние десять минут была нервозность из-за пропущенной шайбы. Выполнили задание — это залог успеха. Ну и забили больше одной шайбы. Для команд, у которых стоит задача попадания в плей офф, все матчи за четыре очка», — сказал после матча и.о. главного тренера «Адмирала» Ильнур Гизатуллин.
«Адмирал» занимает 10-е место в конференции «Восток», а следующую игру владивостокцы проведут 21 декабря в Екатеринбурге с «Автомобилистом».
Ярослав Люзенков
Ильнур Гизатуллин
Антон Красоткин
(00:00-58:46)
Адам Хуска
00:21
Тэйлор Бек
03:15
Антон Косолапов
(Семен Кошелев, Архип Неколенко)
08:53
Даниил Гутик
(Никита Тертышный, Семен Ручкин)
13:19
Дмитрий Завгородний
(Павел Коледов, Георгий Солянников)
19:29
Андрей Чуркин
22:15
Тэйлор Бек
23:56
Степан Старков
(Павел Шэн, Георгий Солянников)
24:55
Тэйлор Бек
51:13
Михаил Орлов
(Скотт Уилсон)
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Павел Овчинников
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит