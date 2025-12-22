Хабаровский «Амур» в Новосибирске уступил «Сибири»

Хабаровский хоккейный клуб «Амур» открыл очередную серию выездных игр поражением — накануне «тигры» в гостях в Новосибирске уступили ХК «Сибирь». Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», матч завершился в основное время победой хозяев льда со счётом 4:2. Среди хоккеистов «Амура» в ходе встречи отличились Ярослав Лихачёв и Алекс Гальченюк.
По информации пресс-службы Континентальной хоккейной лиги, первый период динамичным было назвать сложно — матч часто прерывался из-за пробросов, «вне игры» и других остановок. В итоге обоим командам не удалось создать большого количества опасных моментов. Однако, преимущество, хоть и незначительное, было на стороне «Амура» — «тигры» чуть больше владели шайбой и выводили снаряд на «пятак».
Шанс отличиться в первом отрезке был у хабаровчанина Кирилла Уракова, однако довести дело до конца у него так и не вышло. Что касается хозяев льда, то кроме выхода «два в один» Сушко и Лещенко в самом начале периода, ничего стоящего они практически не предпринимали. Однако, гол «Сибирь» всё-таки оформила. Так, Вячеслав Лещенко нашёл удобный для броска момент за полторы минуты до сирены и открыл счёт.
Начало второго периода отметилось двумя моментами, которые создал нападающий «Амура» Кирилл Петьков, но забить ему не удалось ни в одном из случаев. После этого для «тигров» настали непростые времена. Подпортили ситуацию гостям удаления Игната Коротких и Алекса Гальченюка. Большинством «Сибирь» воспользовалась сполна — вторую шайбу закатил в калитку гостей Егор Аланов, а третью — Антон Косолапов.
На решающий период «Амур» вышел, отыграв одну шайбу. Благодаря шикарной передаче Олега Ли от борта Ярослав Лихачёв оказался перед воротами в полном одиночестве и не промахнулся. Уже в третьем отрезке успех закрепил Алекс Гальченюк, исправившись за своё удаление. Под конец разыгравшись «Амур» в несколько раз перебросал «Сибирь», однако голкипер хозяев был неприступен и записал себе на счёт 14 сейвов. Последнюю шайбу в матче забили также хозяева — дубль оформил Антон Косолапов.
— Ожидали активной игры от хозяев — так и получилось. Сдержали натиск, выровняли игру, но получили некстати гол в раздевалку. Во втором периоде нас сгубили два удаления, соперник хорошо играл в средней зоне. Нам не хватило одного гола, — прокомментировал итоги встречи главный тренер хоккейного клуба «Амур» Александр Андриевский.
Отметим, что по итогам 37 игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «тигры» положили в свою копилку 34 очка и в настоящее время занимают седьмую строчку турнирной таблицы в конференции «Восток». Следующий матч «Амур» также проведёт на выезде — 23 декабря хабаровчане выйдут на лёд в Уфе, чтобы сразиться с командой «Салават Юлаев».
Ярослав Люзенков
Александр Андриевский
Антон Красоткин
Максим Дорожко
(00:00-58:12)
18:35
Вячеслав Лещенко
(Чэйз Приски)
27:39
Игнат Коротких
28:17
Егор Аланов
(Антон Косолапов, Тэйлор Бек)
29:17
Алекс Гальченюк
30:34
Антон Косолапов
(Чэйз Приски, Тэйлор Бек)
36:57
Ярослав Лихачев
(Олег Ли, Егор Рыков)
46:09
Алекс Гальченюк
(Илья Талалуев)
59:43
Антон Косолапов
(Семен Кошелев, Даниил Валитов)
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит