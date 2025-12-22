Хабаровский «Амур» в Новосибирске уступил «Сибири»

Шанс отличиться в первом отрезке был у хабаровчанина Кирилла Уракова, однако довести дело до конца у него так и не вышло. Что касается хозяев льда, то кроме выхода «два в один» Сушко и Лещенко в самом начале периода, ничего стоящего они практически не предпринимали. Однако, гол «Сибирь» всё-таки оформила. Так, Вячеслав Лещенко нашёл удобный для броска момент за полторы минуты до сирены и открыл счёт.