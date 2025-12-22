Ричмонд
Хоккейная «Сибирь» выдержала напор и победила «Амур»

Хоккейный клуб «Сибирь» одержал уверенную победу в домашнем матче против хабаровского «Амура». Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу новосибирской команды.

Источник: Сиб.фм

Первая двадцатиминутка прошла в равной борьбе, и только на последней минуте Вячеславу Лещенко удалось открыть счёт. Во втором отрезке «Сибирь» усилила давление и быстро увеличила преимущество: два гола в большинстве забросили Егор Аланов и Антон Косолапов, установив счёт 3:0.

Однако гости не сдались и, проявив характер, смогли отыграть две шайбы, вернув интригу. Финальную точку в матче поставил Антон Косолапов, отправив шайбу в пустые ворота и закрепив победу «Сибири» со счётом 4:2.

Сибирь
4:2
1:0, 2:1, 1:1
Амур
Хоккей, КХЛ, Неделя 15
21.12.2025, 13:30 (МСК UTC+3)
Сибирь-Арена, 11127 зрителей
Главные тренеры
Ярослав Люзенков
Александр Андриевский
Вратари
Антон Красоткин
Максим Дорожко
(00:00-58:12)
1-й период
18:35
Вячеслав Лещенко
(Чэйз Приски)
2-й период
27:39
Игнат Коротких
28:17
Егор Аланов
(Антон Косолапов, Тэйлор Бек)
29:17
Алекс Гальченюк
30:34
Антон Косолапов
(Чэйз Приски, Тэйлор Бек)
36:57
Ярослав Лихачев
(Олег Ли, Егор Рыков)
3-й период
46:09
Алекс Гальченюк
(Илья Талалуев)
59:43
Антон Косолапов
(Семен Кошелев, Даниил Валитов)
Статистика
Сибирь
Амур
Штрафное время
0
4
Игра в большинстве
2
0
Голы в большинстве
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит