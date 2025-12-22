Хоккейная «Сибирь» выдержала напор и победила «Амур»

Первая двадцатиминутка прошла в равной борьбе, и только на последней минуте Вячеславу Лещенко удалось открыть счёт. Во втором отрезке «Сибирь» усилила давление и быстро увеличила преимущество: два гола в большинстве забросили Егор Аланов и Антон Косолапов, установив счёт 3:0.